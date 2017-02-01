01.02.2017 12:06:45

Huzur operasyonu sonucu 9 gözaltı

Türkiye Genelinde gerçekleşen huzur operasyonu sonrası haklarında arama kararları bulunan 9 kişi adli makamlara sevk edildi.

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Türkiye Genelinde gerçekleşen huzur operasyonu sonrası haklarında arama kararları bulunan 9 kişi adli makamlara sevk edildi.180 polisin katılımı ile gerçekleşen operasyonlar haklarında çeşitli suçlar nedeni ile arama kararları bulunan il merkezinde İ.G.,T.D.,OY.,R.O.,S.K., Kaman İlçesinden Y.H.,V.D., Çiçekdağı ilçesinden M.B., Akçakent İlçesinden A.A., polis tarafından yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.Haklarında yapılan işlemlerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheliler adli makamlara sevk edildi.