28.02.2017 10:16:55

Huzur Çınarı İlçelerde

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK bünyesindeki Huzur Çınarı Aile Danışmanlık Merkezi daha sağlıklı ve daha mutlu aileler için çalışmalarına devam ediyor. Huzur Çınarı aile danışmanları ilçelerde de hizmet vermeye başladı.

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Büyükşehir Belediyesi KAYMEK bünyesindeki Huzur Çınarı Aile Danışmanlık Merkezi daha sağlıklı ve daha mutlu aileler için çalışmalarına devam ediyor. Huzur Çınarı aile danışmanları ilçelerde de hizmet vermeye başladı.Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde yapılan Kadın ve Gençlik Merkezleriyle kent merkezindeki pek çok hizmet ilçelere de ulaştırılmaya başlandı. KAYMEK bünyesinde faaliyet gösteren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi de bu kapsamda ilçelerdeki ailelere de hizmet verir hale geldi.Huzur Çınarı aile danışmanları ilçelerdeki ailelerle yaptıkları bireysel görüşmelerin yanı sıra ilçe halkına yönelik toplantılar tertipleyerek, bireysel psikolojik destek hizmeti almanın önemi, aile içi iletişim, teknoloji bağımlılığı, öfke yönetimi, YGS ve motivasyon gibi konularda bilgilendirmeler yapıyorlar.10 ilçede 10 aile danışmanıyla haftanın belirli günlerinde ilçelerde hizmet verecek olan Huzur Çınarı aile danışmanları; ilçe belediye başkanı, emniyet müdürü, milli eğitim müdürü, kaymakam ve halk eğitim müdürleriyle de görüşerek daha çok bireye ulaşabilmek için bilgilendirmelerde bulunuyorlar.