29.01.2017 02:12:06

Huzur Bursa operasyonu

Bursa'da 2 bin 500 polis ile huzur operasyonu. Operasyonda 107 kişi gözaltına alındı.

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Bursa'da 2 bin 500 polis ile huzur operasyonu. Operasyonda 107 kişi gözaltına alındı.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, bu akşam Türkiye'nin 81 il genelinde eş zamanlı olarak yapılan Huzur Türkiye - 2 adı verilen asayiş uygulaması, Bursa'da 2 bin 500 polisin katılımıyla gerçekleşti. Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde yaptığı uygulamada kahvehane, restoran, bar ve pavyon gibi umuma açık yerler denetlendi, 23 noktada trafik uygulaması yapıldı.4810 KİŞİ UYAP SORGUSUNA GIRDIUygulamada 4810 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, aranan 107 kişi yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi. Kontrollerde 2 pompalı tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 39 av tüfeği fişeği, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca 2 uyuşturucu hap, 70 gram esrar, 120 gram metamfetamin ve 2 çalıntı motosiklet bulundu. Yapılan trafik uygulamasında ise 45 araç hakkında toplam 26 bin 444 TL cezai işlem uygulandı.