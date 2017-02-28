28.02.2017 14:50:40

Husilerden BM yetkilisine engel

Yemen'de Husilerin, Taiz'deki insani durumu yerinde incelemek isteyen Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien'ın kente girişine izin vermediği bildirildi.

Taiz'deki 17. Piyade Tugayı operasyonlarından sorumlu Tuğgeneral Abduh Hamud es-Sagir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Taiz'in batısındaki kontrol noktasındaki Husi militanlar, BM Genel Sekreter Yardımcısı O'Brien'ın insani durumu incelemek için kente girmesine engel oldu." dedi.

Sagir, kentteki bazı yerel yöneticilerin BM yetkilisini karşılamak için hazırlandığını ancak O'Brien'ın girişine halen izin verilmediğini aktardı. Tuğgeneral ayrıca, BM yetkilisi de oradayken kentteki hükümet güçlerinin mevzilerine Husiler tarafından ateş açıldığını kaydetti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı O'Brien pazar günü geçici başkent konumundaki Aden'e gelerek Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur Hadi ile görüşmüştü.

O'Brien, kentteki durumu ve insani ihtiyaçları yerinde görmek üzere Taiz'e de bir ziyaret planladıklarını dile getirmişti.