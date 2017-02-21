21.02.2017 11:24:38

'Husiler, çocuk felci aşılarının Yemen'e girişini engelledi'

Yemen Yerel Yönetim Bakanı Abdurrakıb Feth, uluslararası yardım kuruluşlarının gönderdiği 'çocuk felci aşılarının' başkent Sana'ya girişine Husilerin engel olduğunu söyledi.

AA'nın Yemen resmi ajansı SABA'dan aktardığı habere göre, hükümete bağlı İnsani Yardım Komitesi Başkanlığını da yürüten Feth, Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarına işaret ederek, "Darbeci güçler, Yemen'e insani yardım ulaştırılması için anlaşılan bu süreçte, başkent Sana'ya gönderilen çocuk felci aşılarının girişine izin vermedi." dedi.

Husilerin son 7 ay içinde 4 defa engellemede bulunarak aşılara el koyduğunu belirten Feth, bu nedenle 5 milyon çocuğun aşıdan mahrum kaldığını söyledi. Yemenli bakan, "Darbeciler sadece kendi yaralıları için gerekli ilaçların girmesini istiyor. Ancak çocuk felci aşılarının girişine izin vermiyor" diye konuştu.

Öte yandan Husilerin yardım konvoylarına el koymasının ardından kuzeydeki Hacce vilayetine bağlı Hayran kentinde açlık sıkıntısı yaşandığını ifade eden Feth, uluslararası yardım kuruluşlarını Hayran halkına yardım etmeye çağırdı.

Feth, "Darbeci milisler, Hayran halkının isteklerine boyun eğmemesi ve Husilerin saflarında savaşacak asker vermeyi reddetmesinin ardından, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı tarafından kente gönderilen yardımlara el koydu" ifadesini kullandı.

Hayran kentinin çok sayıda sığınmacıya ev sahipliği yaptığını aktaran Feth, BM Dünya Gıda Programı yetkililerinden bu olayı kınamasını ve alıkonulan yardımların akıbetinin ortaya çıkarılmasını talep etti.

Yemen'de Husiler, Eylül 2014'te başlayan çatışmaların ardından başkent Sana başta olmak üzere birçok kenti ele geçirmişti. Ülkede iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle gıda ve sağlık hizmetlerine ulaşma konusunda büyük sıkıntılar yaşanıyor.

BM verilerine göre Yemen nüfusunun üçte ikisini oluşturan 18 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor.