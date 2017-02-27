27.02.2017 14:25:11

Hüseyin Eryüksel'den taraftara teşekkür

Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Antalyaspor karşısında alınan galibiyetin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok kritik bir 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını ve kalan maçlarda da aynı performans ile sahaya çıkarak iyi yerlere gelmek istediklerini söyledi.

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Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Antalyaspor karşısında alınan galibiyetin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok kritik bir 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını ve kalan maçlarda da aynı performans ile sahaya çıkarak iyi yerlere gelmek istediklerini söyledi.Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta 90 dakika boyunca desteğini esirgemeyen seyircinin önemine vurgu yapan Başkan Eryüksel, "Güzel bir müsabaka oldu. Seyirci desteğinin ne kadar önemli olduğunu alınan galibiyetle gördük. Akhisar Belediyespor taraftarına sonsuz teşekkür ediyorum. Bu şekilde desteklerini sezon sonuna kadar aralıksız sürdürmelerini diliyorum" ifadelerine yerdi.Kupa maçları için de takıma başarılar dileyen Eryüksel, "Antalya ile yapılan lig maçında takım mükemmel bir oyun sergiledi. Kupa maçında da takıma başarılar diliyorum. İnşallah iyi bir oyun ile deplasmanda avantaj sağlarız" dedi.