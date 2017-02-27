27.02.2017 23:06:06

Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!

'Karargâh rahatsız' haberine soruşturma başlatıldı. Şikayet dilekçesinde 'Hürriyet'e el koyma işlemi başlatılması' talep ediliyor.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Hakan Sağlam, Hürriyet'in "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayımlanan (25 Şubat 2017) haberine ilişkin olarak savcılığa verdiği şikâyet dilekçesinde "Devletin güvenliğine karşı suçlar" ve "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" kapsamında gazeteye el konulmasını talep etti.



Dilekçede ayrıca, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, ile gazetenin Yazı İşleri Müdürü Tufan Türenç ve Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın da "Terör ve terör örgütü mensuplarını övme", "Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından cezalandırılmaları istendi.



Sağlam'ın dilekçesini işleme koyan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Hürriyet'in "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayımlanan haberinde dayanak olarak gösterilen "askeri kaynaklar" hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın açıklamasında, ''Hürriyet gazetesinde yayımlanan 'karargâh rahatsız' başlıklı haber içeriğinde bahsedilen karargâhın hükümetin icraatlarını önlemeye yönelik bir cunta yapılanması olabileceği izlenimi edinildiğinden ve bu hususta bir şikayet dilekçesi verilmesi de nazara alınarak konu hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" dendi.



Söz konusu habere ilişkin olarak Hürriyet'in yaptığı açıklamada "Hande Fırat, habercilik amacıyla Orgeneral Akar'a yönelik söz konusu eleştiri ve suçlamaları Genelkurmay Başkanlığı İletişim Dairesi'ne sormuş, aldığı yanıtları da yine gazetecilik ölçüleri içinde haberleştirmiştir" ifadesi kullanılmıştı.



"Hürriyet'e el konulsun"



Sağlam'ın şikâyet dilekçesinde talep edilenler şöyle:



1) Hürriyet gazetesinin 25 Şubat 2017 tarihli baskısının birinci sayfasında “Karargâh rahatsız” başlığı altında yayınlanan haberde “askeri kaynaklar” olarak tanımlanan cunta yapılanması üyelerinin tespit edilerek, bu kişilerin 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesi uyarınca “Hükümete Karşı Suç İşlemeye Teşebbüs" ve bunlara bağlı diğer suçlardan cezalandırılmaları,



2) Hande Fırat ve Hürriyet gazetesinin sorumlularına ait cep telefon numaraları tespit edilerek HTS Raporlarının (Historical Traffic Search) çıkartılmasını, GSM kayıtlarından kimlerle görüştüklerinin tespit edilmesi,

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tufan Türenç, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "Terör ve Terör Örgütü Mensuplarını Övme", "Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Güvenliğini Tehlikeye sokma” suçlarından cezalandırılmaları,



3) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128'inci maddesinde tarif edilen “Devletin güvenliğine karşı suçlar” ve “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar” kapsamında Hürriyet gazetesine el koyma işleminin başlatılması,

hususlarında gerekli adli ve idari kovuşturmaların başlatılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.



Ne olmuştu?



Hande Fırat'ın imzasını taşıyan haberde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a yönelik eleştiriler ve bazı iddiaların TSK'da rahatsızlık yarattığı iddia edilmişti. Haberde şu ifadelere yer verilmişti:



"Bu kritik süreçte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a yönelik eleştiriler ve bazı iddialar da gündeme geliyor. İddia ve eleştiriler, TSK'yı yıprattığı gerekçesiyle Genelkurmay'da rahatsızlık yaratıyor. TSK, 'Ayarı kaçmış eleştiriler ile gerçekdışı bilgilere dayalı bazı haberlerle' ordunun başarısının gölgelenmeye çalışıldığını düşünüyor"



Söz konusu haber, çok sayıda köşe yazarı ve siyasetçinin tepkisine yol açmıştı.



Hürriyet: İftirada sınır tanımıyorlar



Hürriyet, "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayınlanan habere yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak cumartesi günü (25 Şubat 2017) açıklama yapmıştı. "Bu hadise başlı başına, Türkiye'de iftirada sınır tanımazlığın en uç örneklerinden biri olarak hafızalara yerleşecektir" denen açıklamada "Herkesin kabul ettiği üzere, sergilediği gazetecilikle darbe girişiminin püskürtülmesinde ve demokrasimizin korunmasında hayli önemli bir rol oynamış olan Ankara Temsilcimiz Hande Fırat'a atılan bu iftiranın pespayeliğini en iyi değerlendirecek olan Türk kamuoyunun sağduyusudur" ifadesine yer verilmişti.



Başbakan Binali Yıldırım da tepki göstermişti



Kahramankazan'da konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Hürriyet'in söz konusu haberine yönelik tepkisini şu sözlerle dile getirmişti:



"Bugünlerde birilerine bir şeyler oluyor. Eskiden, manşetlerle hükümetlere ayar verirlerdi. AK Parti geldi, artık manşetlerle hükümet kurmak, yıkmak tarih oldu. 'Karargah Rahatsız' bu manşeti hatırlıyorsunuz değil mi? 28 Şubat öncesi büyük denen gazeteler bu manşetleri atarak halkın seçtiği iktidarı alaşağı etmek için her türlü tezgahı kurdular. Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar"