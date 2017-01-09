09.01.2017 23:41:59

Hürmüz Boğazı'nda ABD-İran gerginliği: ABD ateş açıldığını doğruladı

ABD Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda İran donanmasına ait botlara ateş açıldığını doğruladı...

ABD Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda bulunan ABD destroyerine hızla yaklaşan İran Devrim Muhafızları'na ait dört gemiye uyarı ateşi açıldığını doğruladı.

Ajanslarda yer alan habere göre; ABD ile iran donanmaları arasında yaşandığı iddia edilen gerginliği teyit eden Pentagon sözcülerinden Deniz Albay Jeff Davis, "İran Devrim Muhafızları Donanmasına ait, 4 adet iç kıyı saldırı botu, silah başında askerleriyle birlikte, yüksek bir hızda, Hürmüz Boğazı'nda uluslararası sularda seyir halinde bulunan ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Mahan'a yaklaştı" dedi.

'80 METREYE KADAR YAKLAŞTILAR'

USS Mahan'ın botları defalarca uyardığını ve cevap alamayınca makineli tüfekle uyarı ateşi açtığını belirten Davis, İran donanmasına ait botların ABD destroyerine 80 metreye kadar yaklaştığını kaydetti. Bu şekilde yaklaşmanın ‘profesyonel ve güvenli olmayan bir davranış' olduğunu ifade eden Davis, botların uyarı ateşinden sonra uzaklaştığını belirtti.

‘2016'DA 35 BENZERİ VAKA YAŞANDI'

İran ve ABD botları arasında daha önce de benzeri yakınlaşmalar yaşandığını ifade eden Pentagon sözcüsü, ”ABD gemileri ile İran Donanması arasında 2015 yılında 23, 2016'da ise 35 benzeri vaka yaşandı" ifadelerini kullandı.

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