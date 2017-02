17.02.2017 21:47:01

Hurdaya dönen araçtan sağ çıkarıldılar

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı. Hurdaya dönen araçtaki karı koca yaralandı.Kaza, D-110 Karayolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara'dan Süleymanpaşa istikametine seyreden Ali Can yönetimindeki 59 LL 487 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Şiddetli çarpışmayla bariyerler otomobile ok gibi saplandı.Sürücü Ali Can ve eşi Emine Can, bariyerlerin arasından geçmesi sayesinde yaralı olarak sağ kurtarıldı. Karı koca, sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(Hüseyin Tayyar /İHA)