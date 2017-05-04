05.05.2017 10:00:36

Hurda yüklü tırda 150 kilo esrar ele geçirildi

Aksaray'da polisin hurda yüklü tıra gerçekleştirdiği film gibi operasyonda 150 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

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Aksaray'da polisin hurda yüklü tıra gerçekleştirdiği film gibi operasyonda 150 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Doğu illerinden Batı illerine uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, plakası önceden belirlenen tır için Aksaray girişinde pusuya yattı. Beklenen tırın gelmesinin ardından polis ekipleri aracı takibe aldı. Aksaray girişinde ara yolları ve karayollarını barikatla kapatan polis ekipleri, tırın tali yola girmesi üzerine operasyon için harekete geçti. Barikat kurulan yolda tırın durmayacağı ihtimali üzerine polis ekipleri havaya ateş açtı. Durdurulan tır sürücüsü gözaltına alınırken, hurda malzemelerin yüklü olduğu dorsede narkotik köpeği 'Manas' ile arama yapıldı. Yapılan aramada hurda malzemelerin altına gizlenmiş 150 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.