25.07.2017 11:17:49

Humma salgınında 300 kişi öldü

Sri Lanka'da dan hastalığını hızla yayılması sebebiyle hastaneler dolup taştı. Vaka sayısı 100 bine ulaşınca hükümet ve yardım kuruluşları hastalıkla mücadele için çabalarını artırdı.

Sri Lanka ada ülkesinde hastalığın görülmemiş bir şekilde yayılarak yüz bini aşması üzerine, Sri Lanka Kızıl Haç, Milletlerarası Kızıl Haç ve Kızılay kuruluşları adaya yardımlarını yoğunlaştırmaya başladı.



Kızılay ve Kızılhaç, dang hummasına yakalanan hastaların ülkenin batı bölgesinde yoğunlaşması sebebiyle hastanelerin kapasiteleri üzerinde çalıştığını açıkladı. Kızılhaç, hastalıkla mücadele için bütçesini 300 bin dolar artırdığını söyledi.



Sağlık Bakanlığı hastalık sebebiyle bu yıl ölü sayısının 296 olduğunu, hasta sayısının da 100 bine ulaştığını açıkladı. Bu yılki vaka sayısının geçen senekinin iki katına ulaştığı kaydedildi.



Hastalığın aşırı muson yağmurlarının oluşturduğu su birikintilerinin sivrisineklerin üremesi için uygun ortam oluşturmasından kaynaklandığı ifade edildi. Dang ateşinin (humması) tüm dünyada tropikal ve subtropikal bölgelerde endemik olarak görülen, şiddetli grip benzeri semptomlara neden olan viral bir hastalık olduğu, kırılmış gibi kemik ağrılarına neden olduğu için 'kırık kemik humması' olarak da bilindiği ifade edildi. Etkeninin flavivirüs ailesinden Dang virüsüdür olduğu belirtildi.



Enfekte sivrisineğin ısırmasıyla Dang virüsü deriden girer, kana karışır ve ateşin yükselmesinden 24 saat sonra hastaların kanında bol miktarda bulunur. Dünya Sağlık Teşkilatına göre Dang dünyada en hızlı yayılan hastalıklardan bir olup her yıl yüz ülkede 390 milyon insanı bulaşıyor. Erken teşhiste tedavisinin yapılabildiği kaydedildi. Ülkede su birikintilerinin kurutulması için askerlerin ülke genelinde çalışma yaptığı kaydedildi.