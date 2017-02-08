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Hülya Koçyiğit akülü araba dağıtımına katıldı
08.02.2017 21:52:14

Hülya Koçyiğit akülü araba dağıtımına katıldı

Muğla 1903 Beşiktaşlılar Derneği tarafından 10 engelli vatandaşın kullanması amacıyla alınan akülü tekerlekli sandalyeler Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde düzenlen tören ile engelli vatandaşlara dağıtıldı. Düğerek Spor Salonu'nda gerçekleşen törene Muğla protokolünün yanı sıra, ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit de katıldı.

Muğla 1903 Beşiktaşlılar Derneği tarafından 10 engelli vatandaşın kullanması amacıyla alınan akülü tekerlekli sandalyeler Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde düzenlen tören ile engelli vatandaşlara dağıtıldı. Düğerek Spor Salonu'nda gerçekleşen törene Muğla protokolünün yanı sıra, ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit de katıldı.

Muğla 1903 Beşiktaşlılar Derneği tarafından 10 engelli vatandaşın kullanması amacıyla alınan akülü tekerlekli sandalye dağıtım törenine Muğla Valisi Amir Çiçek eşi Hülya Çiçek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve eşi Gülsüm Gürün, ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit, Muğla Jandarma Alay Komutanı Albay Yavuz Özfidan, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, Muğla 1903 Beşiktaşlılar Derneği Ongun Emgin, daire müdürleri ve engelli aileleri katıldı.

Törende konuşan Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, 1903 Beşiktaşlılar Derneği'nin anlamlı bir destekte bulunduğunu belirterek, "Derneğimizin amacı engellilerimizin sosyal hayat biçimlerini arttırarak katkıda bulunmaktır. Bu amaçla yola çıkarak öncelikle yatağa bağımlı, dört duvar arasında kalan engellilerimizi sosyal hayata taşımak için çeşitli aktiveler düzenliyoruz. Muğlalı hayırseverlerimizin destekleri ve katkıları ile bugüne kadar 65 engellimize tekerlekli sandalye, 29 engellimize akülü tekerlekli sandalye dağıtımını gerçekleştirdik. Bugünde Muğla 1903 Beşiktaşlılar Derneği tarafından bağışlanan 10 akülü tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için buradayız. Bu anlamlı katkılarından dolayı 1903 Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu ve üyelerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Daha sonra söz alan Muğla 1903 Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ongun Emgin, "Biz bir Beşiktaşlı olarak ve bir Beşiktaşlı duruşu sergileyerek engelli kardeşlerimize destek olmak istedik. Derneğimiz olarak engelli kardeşlerimiz için daha yapacak çok işimiz olduğu düşüncesindeyim. Biz engelli kardeşlerimizin hem kendi engellerinden hem de maalesef bazı insanlarımızın koyduğu bir takım engeller ile mücadele ettiklerinin farkındayız. Bu amaçla kendilerine bir destekte bulunmak istedik" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit'e katılımı için teşekkür ederken, eşi Selim Soydan'ın Fenerbahçeli, olduğunu söyledi. Başkan Gürün, "Ben de Beşiktaşlıyım, eşim Fenerbahçeli. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüyoruz. Biz Türkiye'de ilk olan kırsal Muğla hizmetini sunduk. Çünkü engelli annesi özellikle 24 saatini çocuğu ile birlikte geçirmek durumunda olan ve çocuğunu kimseye emanet edemeyen bir yapıya sahip. Bu da anne üzerinde çok büyük bir psikolojik baskı yapıyor. Biz de kırsal Muğla projesi ile annenin haftada üç veya dört saat açtığımız merkezde anne çocuğunu bize emanet ediyor. Bu engellilerimiz uzmanlarımız ile birlikte üç dört saat geçiriyor. Bunun yanında yaz aylarında engellilerimizin denize girebilmelerini kolaylaştırmak için sahillerimizi engellilerimiz için düzenledik ve düzenlemeye de devam ediyoruz" dedi.

Devletin şemsiyesinin geniş olduğunu ve bu şemsiyenin her kesime açık olduğunu kaydeden Muğla Valisi Amir Çiçek, "Engellilerimizin hayatlarında mutlu olması sadece ailelerin değil devletin temsilcileri olan bizler için çok önemli. Tüm çalışmalarımızda onların hayatlarını kolaylaştırmanın yanında ailelerinde neden böyle oldu sözünü duymamak için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Devletin şemsiyesi geniştir. Devletin şemsiyesi her kesime açıktır. Devlet babaysa, baba evlatları arasında ayrım yapmaz. Engellisi, engelsizi, kimsesizi, zengini, fakiri herhangi bir ayrım yapmadan devlet her zaman babalığını yapar" diye konuştu.

Törene katılan ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit, bir Beşiktaş taraftarı olduğunu belirterek, "Bugün Sayın Valimizi ziyaret etmek için Muğla'ya gelmiştim. Kendisi böyle bir törenin olduğunu belirterek davette bulundu. Bir Beşiktaş taraftarı olarak derneğimizin anlamlı yardımı için düzenlenen törene guru duyarak katıldım. Engelli insan yoktur. Ancak engelli düşünceler olabilir. Engellilerin önündeki engelleri kaldırmak hepimizin görevi. Bu nedenle burada bulunduğum için çok mutluyum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum akülü arabaları. İhtiyacı olan herkesi düşünerek hareket etmeli" dedi.

Konuşmaların ardından Muğla 1903 Beşiktaşlılar Derneği tarafından alınan 10 akülü tekerlekli sandalye Hülya Koçyiğit ve Muğla protokolü tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

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