13.07.2017 16:15:22

Hulusi Akar: En ağır cezayı alacaklardır

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ''Yüce Türk adaletine teslim edilen ihanet şebekesi mensupları asil Türk milletinin yüksek toplumsal vicdanında yargılandıkları gibi adalet karşısında da hesap verecek ve layık oldukları en ağır cezayı alacaklardır'' dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma programında yaptığı konuşmada, "Ülkemizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine de sızan Fetullahçı terör örgütünün hain mensupları 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyetine demokrasimize ve onun köklü değerleriyle saygın kurumlarına karşı şanlı tarihimizde eşine rastlanmayan bir ihanete kalkışmışlardır. Bağımsızlığımız ile ulusal birliğimizi hedef almışlar ve aziz milletimizi şanlı tarihimizde rastlanmayan bir ihanet tuzağına düşürmeye kalkışmışlardır. Asker elbisesi içine girmiş, eli kanlı caniler vatan savunması için düşmana karşı kullanılmak üzere tedarik edilen harp, silah ve malzemelerini 15 Temmuz'da zalimce masum vatandaşlarımıza, milletin kahraman evlatlarıyla demokrasimizin ve bağımsızlığımızın simgesi kurumlarımıza karşı kullanmışlardır. Bu hain darbe girişimine karşı kahraman TSK'nın ezili çoğunluğuyla güvenlik güçlerimiz ve kahraman vatandaşlarımız ulusal menfaatlerimiz etrafında birlik olmuştur, kenetlenmiştir. TSK'ya ve bağrından çıktıkları aziz milletimize ihanet eden bu terör örgütüne hak ettiği cevap devletimize ve milletimize yaraşır bir beka ve basiretle verilmiştir" ifadelerini kullandı.



LAYIK OLDUKLARI EN AĞIR CEZAYI ALACAKLARDIR



Akar, konuşmasında şunları dile getirdi:



"Yüce Türk adaletine teslim edilen ihanet şebekesi mensupları asil Türk milletinin yüksek toplumsal vicdanında yargılandıkları gibi adalet karşısında da hesap verecek ve layık oldukları en ağır cezayı alacaklardır. Canlarını aziz milletimizin varlığına, birliğine, kardeşliğine ve devletimizin bekasına feda etmeye hazır olan TSK'nnı kahraman ve fedakar mensupları, bu aziz milletin gerçek vatansever evlatları her zamankinden daha güçlü ve milletinin emrindedir. Bu önemli gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla başta 15 Temmuz'u yeni bir direnişin simgesi yapan şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, ruhlarının şad olması için Allah'tan rahmet diliyorum. Bizler için ön önemli husus, en büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı da bu güvene layık olmaktır. Bu doğrultuda, bu istikamette TSK'nın vatanına, milletine, devletine sadık ve vefalı evlatları kutsal vatan toprakları asil ve aziz milletimizin güvenliği, birliği ve bütünlüğü için gerektiğinde her zaman her yerde seve seve can vermeye hazırdır."