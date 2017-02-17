17.02.2017 23:57:32

Hükümetten Viranşehir patlamasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı konusunda açıklama yaptı...

Ajanslarda yer alan habere göre; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı hakkında Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu terör saldırısı yalnızca yargı görevini yapanlara değil aynı zamanda hukuka adalete milletimize devletimize ve birliğimize yapılmıştır. Hakim ve savcılar ile onlara yardımcı adli görevliler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adaleti ayakta tutmaya devam edecektir. Hiçbir terör örgütü/terör saldırısı,Türkiye'nin terörle mücadelesini zaafa uğratamayacaktır. Terörle, kararlı/etkin mücadelemiz sürecektir" ifadelerini kulladı.

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