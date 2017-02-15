15.02.2017 15:37:13

Hükümetten İsrail'e: İlişkiler yeni baştan onarılmaya başlamışken hoş bir durum olmadı

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, TİKA Gazze Ofisi Koordinatörü Muhammed Murteca’nın Türkiye'ye gelmek isterken gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Kaynak konu ile ilgili "İlişkiler yeni baştan onarılmaya başlamışken hoş bir durum olmadı" dedi.

TİKA'da gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, konu ile ilgili şunları söyledi:

‘İSRAİL MAKAMLARININ BİZE ULAŞTIRDIKLARI BİR AÇIKLAMA YOK'

"İsrail makamlarının neden gözaltına aldıklarına ilişkin bize ulaştırdıkları bir açıklama yok. Bir macerada değildi bu. İsrail'le bir mutabakata varılmıştı, o arkadaşımız da birkaç günden beri yapmakta olduğumuz koordinatörlerin Ankara'daki faaliyetlerine iştirak edecekti. Şu anda hem büyükelçiliğimiz hem Dışişleri Bakanlığımız konu üzerinde çalışıyorlar. Şu anda bize iletilen iyi de kötü de bir gelişme yok.

‘İZİNSİZ SINIRI GEÇİP TÜRKİYE'YE GELME DURUMU YOKTU'

Sürpriz bir şekilde izinsiz sınırı geçip Türkiye'ye falan gelme durumu yoktu arkadaşımızın. Yani 6 Şubat'ta buna onay verip maille yazışmaları neticesinde Türkiye'deki toplantısına gelmek için hareket etmişti. Bakalım İsrail'den bu hususta hem bizim Tel Aviv Büyükelçiliğimiz hem Dışişleri Bakanlığı'mız İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nden bu hususta bilgiler bekliyor.

‘SÜRECİ İSRAİL İÇ İSTİHBARAT BİRİMLERİ YÖNETİYORMUŞ'

Bize verilen yine bir başka bilgi İsrail'de bu hususu iç istihbarat birimleri yönetiyor ve İsrail mahkemeleri bu hususta İsrail'de bir açıklama yapılmasına yasak getirmiş vaziyette."

‘İLİŞKİLER YENİ BAŞTAN ONARILMAYA BAŞLAMIŞKEN HOŞ BİR DURUM OLMADI'

Başbakan Yardımcısı Kaynak, bir gazetecinin Türkiye ile İsrail ilişkilerinin güçlendiği bir dönemde bu olayın ilişkileri nasıl etkileyeceğine ilişkin sorusu üzerine de, "Tabi ilişkiler yeni baştan onarılmaya başlamışken bunun hoş bir durum olmadığını söylememiz gerekir. Ama biz bu hadisede de öfkeyle değil sabırla ve akılla süreci yönetmeye çalışıyoruz. Hoş bir tablo değil. Zaten başvurusu yapılmış gerekli izinleri belgeleri almış, mailleşme üzerinden yapmış arkadaşımızın sınırda bu şekilde sürpriz bir şekilde gözaltına alınması yeni başlayan ilişkiler için iyi bir şey değil" diye konuştu.



‘AVCI GİTTİ BEN DE GİTMEYİ PLANLIYORUM'

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın geçen hafta Kudüs'e ziyaretinin olduğunu belirten Kaynak, kendisinin de Kudüs'e, Filistin'e gitmeyi planladığını kaydetti. TİKA'nın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kendi görev alını içinde olduğuna dikkat çeken Kaynak, "Zaten orada bir çok görevimiz var" dedi.

‘KONUNUN ÇOK HIZLICA ÇÖZÜLMESİ HIZLICA NORMALLEŞMEYİ SAĞLAYACAKTIR'

Türkiye olarak İsrail ile ilişkilerin çok hızlı normalleşmesini beklediklerini belirten Kaynak, "Konunun çok hızlıca çözülmesi hem bizim her zaman dertlendiğimiz Filistinli Gazzeli kardeşlerimizle ilgili yardımlarımızı daha kolaylaştıracaktır, hem İsrail ile Türkiye'nin ilişkilerinin çok hızlıca normalleşmesini sağlayacaktır" diye konuştu.

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