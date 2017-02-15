SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Hükümetten İsrail'e: İlişkiler yeni baştan onarılmaya başlamışken hoş bir durum olmadı
15.02.2017 15:37:13

Hükümetten İsrail'e: İlişkiler yeni baştan onarılmaya başlamışken hoş bir durum olmadı

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, TİKA Gazze Ofisi Koordinatörü Muhammed Murteca’nın Türkiye'ye gelmek isterken gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Kaynak konu ile ilgili "İlişkiler yeni baştan onarılmaya başlamışken hoş bir durum olmadı" dedi.

TİKA'da gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, konu ile ilgili şunları söyledi:

‘İSRAİL MAKAMLARININ BİZE ULAŞTIRDIKLARI BİR AÇIKLAMA YOK'

"İsrail makamlarının neden gözaltına aldıklarına ilişkin bize ulaştırdıkları bir açıklama yok. Bir macerada değildi bu. İsrail'le bir mutabakata varılmıştı, o arkadaşımız da birkaç günden beri yapmakta olduğumuz koordinatörlerin Ankara'daki faaliyetlerine iştirak edecekti. Şu anda hem büyükelçiliğimiz hem Dışişleri Bakanlığımız konu üzerinde çalışıyorlar. Şu anda bize iletilen iyi de kötü de bir gelişme yok.

‘İZİNSİZ SINIRI GEÇİP TÜRKİYE'YE GELME DURUMU YOKTU'

Sürpriz bir şekilde izinsiz sınırı geçip Türkiye'ye falan gelme durumu yoktu arkadaşımızın. Yani 6 Şubat'ta buna onay verip maille yazışmaları neticesinde Türkiye'deki toplantısına gelmek için hareket etmişti. Bakalım İsrail'den bu hususta hem bizim Tel Aviv Büyükelçiliğimiz hem Dışişleri Bakanlığı'mız İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nden bu hususta bilgiler bekliyor.

‘SÜRECİ İSRAİL İÇ İSTİHBARAT BİRİMLERİ YÖNETİYORMUŞ'

Bize verilen yine bir başka bilgi İsrail'de bu hususu iç istihbarat birimleri yönetiyor ve İsrail mahkemeleri bu hususta İsrail'de bir açıklama yapılmasına yasak getirmiş vaziyette."

‘İLİŞKİLER YENİ BAŞTAN ONARILMAYA BAŞLAMIŞKEN HOŞ BİR DURUM OLMADI'

Başbakan Yardımcısı Kaynak, bir gazetecinin Türkiye ile İsrail ilişkilerinin güçlendiği bir dönemde bu olayın ilişkileri nasıl etkileyeceğine ilişkin sorusu üzerine de, "Tabi ilişkiler yeni baştan onarılmaya başlamışken bunun hoş bir durum olmadığını söylememiz gerekir. Ama biz bu hadisede de öfkeyle değil sabırla ve akılla süreci yönetmeye çalışıyoruz. Hoş bir tablo değil. Zaten başvurusu yapılmış gerekli izinleri belgeleri almış, mailleşme üzerinden yapmış arkadaşımızın sınırda bu şekilde sürpriz bir şekilde gözaltına alınması yeni başlayan ilişkiler için iyi bir şey değil" diye konuştu.

‘AVCI GİTTİ BEN DE GİTMEYİ PLANLIYORUM'

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın geçen hafta Kudüs'e ziyaretinin olduğunu belirten Kaynak, kendisinin de Kudüs'e, Filistin'e gitmeyi planladığını kaydetti. TİKA'nın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kendi görev alını içinde olduğuna dikkat çeken Kaynak, "Zaten orada bir çok görevimiz var" dedi.

‘KONUNUN ÇOK HIZLICA ÇÖZÜLMESİ HIZLICA NORMALLEŞMEYİ SAĞLAYACAKTIR'

Türkiye olarak İsrail ile ilişkilerin çok hızlı normalleşmesini beklediklerini belirten Kaynak, "Konunun çok hızlıca çözülmesi hem bizim her zaman dertlendiğimiz Filistinli Gazzeli kardeşlerimizle ilgili yardımlarımızı daha kolaylaştıracaktır, hem İsrail ile Türkiye'nin ilişkilerinin çok hızlıca normalleşmesini sağlayacaktır" diye konuştu.


    YORUM YAZ

YORUMLAR

1 dolarlık düğünle fenomen olan çifte sürpriz
1 dolarlık düğünle fenomen olan çifte sürpriz
Kenya'da 1 dolarlık düğünle evlenen çifte telli duvaklı düğün yapıldı.
15.02.2017 16:05:50
Süper Lig, Avrupa’nın gerisinde kaldı
Süper Lig, Avrupa’nın gerisinde kaldı
Süper Lig’de 20. haftayı geride bırakırken lig istatistikleri Avrupa liglerinin gerisinde kaldı.
15.02.2017 15:58:40
İstanbul’da 1 milyonluk sahte parfüm operasyonu
İstanbul’da 1 milyonluk sahte parfüm operasyonu
İstanbul Bahçelievler’de yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan sahte parfüm ele geçirildi.
15.02.2017 15:51:07
4 bin kaplumbağa gümrüğe takıldı
4 bin kaplumbağa gümrüğe takıldı
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılan aramada, yolcu valizlerine gizlenmiş 4 bin yavru kaplumbağa bulundu.
15.02.2017 15:46:37
Yeni doğan bebeklerine ‘Evet’ ismini verdiler
Yeni doğan bebeklerine ‘Evet’ ismini verdiler
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde ikamet eden Çelik ailesi, yeni doğan kız çocuklarına “Evet” adını koydu.
15.02.2017 15:41:58
Hulusi Akar, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Hulusi Akar, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü.
15.02.2017 15:40:16
Nokia'nın 3310 modeli geri dönüyor
Nokia'nın 3310 modeli geri dönüyor
Nokia'nın sağlamlığı ve uzun şarj ömrüyle bir dönemin 'efsanesi' olarak adlandırılan telefon modeli 3310 geri dönüyor.
15.02.2017 15:38:20
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Saadet Partisi, HDP, Hüda Par ve BBP tabanı referandumda ne diyecek?
Saadet Partisi, HDP, Hüda Par ve BBP tabanı referandumda ne diyecek?
Abdülkadir Selvi'den referandum yorumu: Evet rüzgârı tersine döndü
Abdülkadir Selvi'den referandum yorumu: Evet rüzgârı tersine döndü
Doğu Perinçek: Darbeyi 1 gün önceden Yeni Şafaka söyledik
Doğu Perinçek: Darbeyi 1 gün önceden Yeni Şafaka söyledik
'Ak Part ve MHP oylarının toplamı içinde 'evet' yüzde 45'lerde kalıyor'
'Ak Part ve MHP oylarının toplamı içinde 'evet' yüzde 45'lerde kalıyor'
Rusya'dan Erdoğan'a Rakka sorusu
Rusya'dan Erdoğan'a Rakka sorusu
ABD'nin korkunç Suriye gerçeği ortaya çıktı!
ABD'nin korkunç Suriye gerçeği ortaya çıktı!
Merkel'in Suriyeli iddiası şaşkınlıkla karşılandı
Merkel'in Suriyeli iddiası şaşkınlıkla karşılandı
HÜDA PAR referandum kararını açıkladı
HÜDA PAR referandum kararını açıkladı
FETÖ'den yargılanan eski futbolcular için karar
FETÖ'den yargılanan eski futbolcular için karar
'Demirtaş'ın duruşma tarihi manidar'
'Demirtaş'ın duruşma tarihi manidar'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
HÜDA PAR referandum kararını açıkladı
HÜDA PAR referandum kararını açıkladı
PYD'den Suriyelilere Öcalan baskısı
PYD'den Suriyelilere Öcalan baskısı
Guardian'dan Türkiye'yi karalama kampanyası için anket
Guardian'dan Türkiye'yi karalama kampanyası için anket
'Ak Part ve MHP oylarının toplamı içinde 'evet' yüzde 45'lerde kalıyor'
'Ak Part ve MHP oylarının toplamı içinde 'evet' yüzde 45'lerde kalıyor'
'Demirtaş'ın duruşma tarihi manidar'
'Demirtaş'ın duruşma tarihi manidar'
10 bin asker TSK'ya geri dönüyor
10 bin asker TSK'ya geri dönüyor
Saadet Partisi, HDP, Hüda Par ve BBP tabanı referandumda ne diyecek?
Saadet Partisi, HDP, Hüda Par ve BBP tabanı referandumda ne diyecek?
'El Bâb'da kontrol büyük ölçüde sağlandı'
'El Bâb'da kontrol büyük ölçüde sağlandı'
Subliminal mesaj ile tebliğ yapmak caiz midir?
Subliminal mesaj ile tebliğ yapmak caiz midir?
Doğu Perinçek: Darbeyi 1 gün önceden Yeni Şafaka söyledik
Doğu Perinçek: Darbeyi 1 gün önceden Yeni Şafaka söyledik

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları