20.02.2017 18:51:48

Hükümetten İran'ın sözlerine ilişkin açıklama

İran'ın Türkiye'ye karşı sert sözleri Numan Kurtulmuş'a soruldu.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Numan Kurtulmuş'a Münih'deki Güvenlik konferansı sonrasında İran'ın sarf ettiği sözler soruldu.



İran, Türkiye'yi ve kendilerini "mezhepçilikle" eleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu eleştirmiş, "Bir sabrımız var" demişti.



Ayrıca Türkiye'nin Büyükelçisi de İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.



Kurtulmuş şunları söyledi:

"Zaman zaman böyle şeyler olur, ilişkilerin kötüye gittiği anlamına gelmez. Sadece İran için söylemiyorum. Aynı coğrafyanın dost ve kardeş ülkeleriyiz. Zaman zaman siyaset farkı olur. Bu sözler dolayısıyla ülkeler düşmanlık geliştirmezler. Kardeş ülkelerdir, sınır komşusudur."



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