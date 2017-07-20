20.07.2017 11:52:31

Hükümetten ABD'nin 'terör' raporuna ilk yorum

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ABD'nin 2016 yılı Terörizm Ülkeler Raporu'nda FETÖ'nün ilk kez yer almasını 'Haklılığımızı gösterdi' sözleriyle değerlendirdi.

Kabine değişikliği sonrası Başbakan Yardımcılığı görevini Fikri Işık'a devreden Kurtulmuş, teslim töreninde ABD'nin terör raporu hakkında konuştu. Kurtulmuş, "Haklılığımızı gösterdi, iadesi sağlanmalı. Eksik ama olumlu rapor. Tamamlanmalıdır da. Ev hapis konusunda da gereken yapılmalı" ifadelerini kullandı.



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