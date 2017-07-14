14.07.2017 14:22:22

Hükümet'ten flaş OHAL kararı

Başbakan Yıldırım, OHAL için '19'unda doluyor, prensip olarak bizim hükümet olarak kararımız, MGK'ya uzatılması yönünde teklif götürmek' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileriyle bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, toplantıda önemli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

OHAL TEKLİFİ

Başbakan Yıldırım, "15 Temmuz'un yıl dönümüne ilişkin hazırlanan afişlerle ilgili tartışmaya değinen Yıldırım, "Kimsenin rahatsız olacağı durum yok. Başından beri asker kılığına girmiş teröristler dedik. Alınganlık gösterecek bir şey yok. TSK'yı hedef alma düşüncesi yoktur. İlk defa mı böyle fotoğraf görülüyor, daha vahimlerini bu halk gördü" dedi.