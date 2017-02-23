23.02.2017 22:33:09

'Hükümet 'Suriye'de zalim bir rejim var' demek için Suriyelileri Türkiye'ye davet etti'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Suriyeliler'e vatandaşlık verilmesi konusunu eleştirirken Esed rejimi ile ilginç ifadeler kullandı.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında Suriyelilere vatandaşlık verilmesine ilişkin düzenlemeyi eleştirdi.

Yılmaz, Suriyelilerin göç etmesi ile ilgili bazı noktalara da değindi ve bu ifadeleri sırasında ilginç bir çıkış yaptı.

Yılmaz'a göre hükümet 'Suriye'de zalim bir rejim var' demek için Suriyelileri Türkiye'ye davet etti ve sonrasında da yaşanan göçü kontrol edemedi.

Anadolu Ajansının geçtiği ifadelerle Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

"Suriye'de zalim bir rejim var, demek için Suriyelileri Türkiye'ye davet ettiler. Ardından yaşanan göçü kontrol altında tutamadılar.

Türkiye'nin güvenliği bu gelen kontrolsüz göçle adeta yerle bir edilmiştir. Şimdi AKP, bu yumuşak karnını telafi edecek bir yaklaşımla vatandaşlık verme niyetinde. Bunların hepsi 'Madem yedirdik, içirdik, bari vatandaş yapalım da oy kullansınlar' hikayesinden kaynaklanıyor. Bu yanlış bir politikadır. Bu kadar milli bir konuda, bu kadar tek başına hareket etme hayra alamet değildir."