15.02.2017 12:09:16

'Hükümet kaos çıksın diye dua ediyor'

Özdağ, hükümetin kaos çıkarma düşüncesi olduğunu iddia etmekle kalmadı bir de kanıtları olduğunu söyledi.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

CHP Amerika Temsilciliği New York'ta, Cumhuriyet Buluşması etkinliği düzenledi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katıldığı etkinliğe bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ da Skype ile bağlandı.

Amerika'nın Sesi'nden Can Kamiloğlu'nun ve Aslı Pelit'in haberine göre, Özdağ, "Ben hükümetin ve Saray'ın şu anda ‘Türkiye'de bir Gezi olayı olsun' diye dua ettiğini düşünüyorum. Hatta elimde bunun kanıtları da var" iddiasında bulundu.

Özdağ'ın açıklamaları şöyle;

“Saray Türk milliyetçilerinin ‘hayır' oyu kullanacağı endişesiyle büyük bir korkuya kapılmış durumda. Halkla biraraya gelmemizden korkuyorlar.

Ben hükümetin ve Saray'ın şu anda ‘Türkiye'de bir Gezi olayı olsun' diye dua ettiğini düşünüyorum. Hatta elimde bunun kanıtları da var. Kontrol edilebilir bir kaos istiyorlar. Ve bu kaosta “Hayırcı”ların şiddet yanlısı görünmelerini, ondan sonra da devletin elindeki bütün imkanlarla bu gösterileri ezmeyi ama bir panik de yaratmayı ve bu panikten istifade ederek ‘Evet' oylarının artması düşünülüyor.

Bu yaklaşımın kanıtları da elimde olduğu için bunu gidip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bütün ayrıntılarıyla paylaştım ve uyardım."

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