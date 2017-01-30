30.01.2017 14:59:18

Hugo Chavez'in hayatı dizi oluyor

2013'te hayatını kaybeden eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in hayatı 'El Comandante' isimli dizi ile TV'lere taşınıyor. Fakat Chavez destekçileri durumdan memnun değil.

CNN'in haberine göre İspanyolca yayınlanan dizi, bu hafta Latin Amerika'da, bahar ayında da ABD'nin Telemundo TV kanalında gösterime girecek.

60 BÖLÜM



Yoksul bir aileden gelen Chavez'in yükselişini konu alan 60 bölümlük dizide, "solcu liderin sürdürdüğü otoriter rejimin, ülkedeki mevcut ekonomik sıkıntılara nasıl zemin hazırladığı" anlatılıyor.

ANDRES PARRA "CHABES" OLACAK



Chavez rolünü oynayan Kolombiyalı aktör Andres Parra, Chavez destekçilerinin pek çoğunun, onun mirası konusunda kendilerinden emin olamadıkları için diziyi izlemeden reddettiklerini söyledi.

"EMPERYALİST ÇÖP"

Bu arada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu ay yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, söz konusu diziyi "emperyalist çöp" olarak nitelendirdi.



CHAVEZ'İN EŞİNDEN "YASAL" ADIM

Chavez'in boşandığı eşi Nancy Colmenares, diziyi çeken Sony hakkında yasal işlem başlatacağını bildirdi.



CHAVEZ DETSEKÇİLERİNE GÖRE "PARRA" ÖZEL OLACAK SEÇİLDİ

Eski Parlamento Başkanı ve Sosyalist Partinin önemli isimlerinden Diosdado Cabello, daha önce Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'ı canlandıran Andres Parra'nın Chavez rolünde oynamasının, liderin imajına zarar vermek için sağcı ve yabancı destekli bir çaba olduğunu ileri sürdü.



ABD-VENEZUELA İLİŞKİLERİ

Hugo Chavez'in 1999'da iktidara gelmesinin ardından, Venezuela ve ABD arasında giderek artan bir diplomatik gerginlik yaşanmıştı.

İki ülke, 2010'da karşılıklı olarak büyükelçilerini geri çekerken, Chavez'in vefatının ardından Maduro, birçok ABD'li diplomatı sınır dışı etmişti.

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