13.02.2017 18:44:47

Hüda-Par'a yakın gazeteden 'evet' çıkışı

Hüda-Par’a yakınlığı ile bilinen Doğru Haber gazetesinin genel yayın yönetmeni Mehmet Göktaş,

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Buna göre Göktaş, 'Öz Evetçi Ağabeylerin yüksek müsadeleriyle!' başlıklı bir yazı kaleme aldı.



“Referandumda evet diyeceğimizi duyuracaktım. Fakat bunun öyle kolay bir şey olmayacağı anlaşılıyor. Öyle herkes kendi başına ortaya çıkıp evetçi olduğunu ilan edemeyecek galiba” diyen Göktaş şunları yazdı:

“Her şeyden önce bu işin içinde Özevetçi ağabeyler var, onların yüksek müsaadeleri alınacak. Göbekleri kendilerinden önde, boyunları kalın mı kalın bu ağabeylerimiz size şöyle yüksekten bakacaklar, tepeden tırnağa süzecekler, beğenip lütfederlerse siz de evetçilere katılabileceksiniz. Belki de sizden sessizce evet demenizi fakat bunu önceden açıkça ilan etmemenizi isteyecekler. Siz kim oluyorsunuz da onlarla aynı fotoğrafta görünmeye yelteniyorsunuz? Buna onlar karar verecekler. Eğer görünümü bozuyorsanız, onlarla aynı fotoğrafta görünmeniz çıkarlarına aykırı ise, kendinizi evetçi ilan etmek için boşuna beklersiniz...."



"ŞU BİLİNMELİ..."

"...İyi bilinmelidir ki bunlar tehlike anında gemiyi ilk terk edecek olanlardır. Ve bunların hepsinin de B Planları vardır” diyen Mehmed Göktaş yazısını şöyle sonlandırdı: Ve bunların, bu Özevetçilerin hepsi de Erdoğansız günler için hazırlıklıdırlar."



"NEDEN BÖYLE KONUŞUYORUZ?"



"Bütün bunları iktidar partisinde gördüğümüz zaafları dile getirme adına söylüyoruz. Bize gelince; Ümmetin maslahatı bizim birinci önceliğimizdir. Ümmetin maslahatının ve menfaatini nerede olduğu konusuna gelince, Allah'ın izniyle bu konuda yanılmadık, yeri geldikçe görüş ve tespitlerimizi söylemeye devam edeceğiz.”

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