29.07.2017 16:01:15

Huawei, iPhone'u geride bırakacak!

Çin'in en iyi teknoloji devlerinden olan Huawei, Eylül ayında iddialı geri dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Bloomberg'e konuşan Huawei CEO'su Richard Yu, Huawei Mate 10 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şirket CEO'su Richard Yu, yeni cihazın iPhone 8'den daha güçlü olacağını ifade etti.

EYLÜL'DE DUYURULACAK

CEO Richard Yu, telefonun eylülde duyurulacağını ve iPhone 8'den daha güçlü olacağını söyledi.

Yu, Mate 10'un "tam boy ekran ile daha uzun pil ömrüne, daha hızlı şarja, daha iyi kameraya ve Apple ile rekabet etmemizi sağlayacak diğer özelliklere sahip olacağını" ekledi.

İPHONE'DA İŞLEMCİ BELLEK DAHA ZAYIF

Habertürk'ün haberine göre Apple genelde telefonlarında daha az çekirdekli işlemci ve daha az bellek koyuyor. Birçok Android telefon ise daha çok satış adedine ulaşmak için rakipleriyle teknik özellik yarışına giriyor.

Örneğin Apple'ın mevcut en güçlü telefonu olan iPhone 7 Plus'ta 2,34 GHz hızında dört çekirdekli A10 işlemci ve 3 GB bellek bulunuyor. Diğer yandan Moto Z2 Force, Sony Xperia XZ Premium, HTC U11 ve OnePlus 5'in hepsi sekiz çekirdekli işlemciye ve en az 4 GB (bazıları 6 GB, hatta 8 GB) bellek taşıyorlar.