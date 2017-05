04.05.2017 17:33:27

HÜ Tıp Fakültesi akademik genel kurul toplantısı yapıldı

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik genel kurul toplantısı Erol Olçok konferans salonunda gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik genel kurul toplantısı Erol Olçok konferans salonunda gerçekleştirildi.Toplantıda bir konuşma yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sağlık Bakanlığı ve Hitit Üniversi arasında yapılan afiliasyon sonrasında Tıp Fakültesi ve sağlık alanında büyük ve hızlı ilerlemeler kaydedildiğini ifade ederek Türkiye'ye örnek olan afiliasyon sonucunda öğretim elemanlarımız, alanında uzman hekimlerimiz ve sağlık ekibinin olağanüstü gayretleri sonucunda Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çok önemli başarılara imza attığını belirtti.Çorum'da hemen her türlü branşta pek çoğu ilk olan çok sayıda operasyon ve tedavi konusunda Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile hastanede görevli hekimler tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizen Prof. Dr. Alkan, İlimizde yapılan bu nitelikli ve başarılı ameliyatların hastaların sağlığına kavuşmasında çok önemli rolü olduğunu, yakalanan ivmeyle birlikte ülkemize ve daha da önemlisi insanlığa katkı sağlayacak çok başarılı çalışmanın gerçekleştirileceğine inandığını ifade etti.Hitit Üniversitesinin tüm birimlerinde başta Çorum ve çevre iller olmak üzere ülkemiz ve tüm insanlığa fayda sağlamak adına çalışmalarına hızla devam ettiğini belirten Prof. Dr. Alkan, "Üniversitemizin başarı çıtasının her geçen gün yükseltmektedir. Elde edilen başarı şüphesiz öğretim elemanlarımızın gayretleri sonucunda gerçekleştirilen faaliyetlerin birer ürünüdür. Üniversitemizin yakalamış olduğu bu sinerji ile her geçen gün yeni başarılı çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyorum" dedi.Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, hastaların sağlığına kavuşmalarında uyguladıkları başarılı tedavi yöntemlerinden, Tıp Fakültesinin gelişimine sağladıkları katkılar ve Tıp eğitiminin başlatılmasındaki gayretlerinden dolayı başta Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mete Dolapçı ve öğretim elemanları olmak üzere uzman doktorlarımıza ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti.Toplantıya Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mete Dolapçı ve fakülte öğretim elemanları katıldı.