13.07.2017 14:55:53

HTC U11’in Türkiye fiyatı belli oldu

Tayvanlı teknoloji üreticisi HTC’nin yaklaşık 2 ay önce gün yüzüne çıkardığı üst düzey akıllı telefonu U11 nihayet Türkiye’ye geliyor. HTC U11 için belirlenen Türkiye fiyatı dudak uçuklatıyor.

Yaklaşık 2 ay önce HTC, U11'i tanıtmıştı. Donanım anlamında amiral gemisi diyebileceğimiz üst düzey özelliklere sahip telefon, farklı özellikleriyle de ön plana çıkmayı başarıyordu.

HTC U11 ‘sıkmalık telefon' olarak lanse edildi. Telefonun yanlarına yerleştirilen sensörler, yapılan basıyı ve şiddetini algılıyor ve ona göre karşınıza menü ve özellik çıkarabiliyor. Üstelik bu özellik kişiselleştirilebiliyor.

HTC U11 kamerası da bir hayli beğeni toplamıştı. DxOMark Mobile testinden 90 puan alarak zirveyi Google Pixel'den devralan telefon, 5-eksenli OIS ile el titremesini en aza indirgiyor ve video kayıtlarında titreşimsiz görüntü sunuyor.

Ultrapixel teknolojisinin kullanıldığı telefonda 12-megapiksel arka kamera bulunuyor. Bu kameranın diyafram açıklığı f/1.7 olarak belirtiliyor.

Video kaydında 360 derece ses ve odaklanan yerde sesi artırma gibi çok yenilikçi özelliklere sahip olan HTC U11 nihayet Türkiye'ye giriş yapıyor. ABD fiyatı 649 dolar olarak açıklanan telefon, Türkiye'de 3,799 TL'den satışa sunulacak. HTC U11'in satışa sunulacağı kesin tarih ise henüz netlik kazanmış değil.

İşletim sistemi: Android 7.1 Nougat

Boyutlar: 153.9 x 75.9 x 7.9 mm / 169 gr ağırlık

Ekran: 5.5-inç 1440 x 2560 S-LCD 5 ekran / %71.34 ekran-gövde oranı

İşlemci: Snapdragon 835 (8 x 2450 MHz)

Grafik işlemci: Adreno 540

RAM: 4GB

Depolama alanı: 64GB - Arttırılabilir hafıza (128 GB)

Arka Kamera: 12-megapiksel f/1.7 OIS, EIS, Çift-ton LED flaş, 4K video kayıt

Ön Kamera: 16-megapiksel, EIS

Batarya: 3.000 mAh

Diğer Özellikler: USB Type-C bağlantı, Parmak izi okuyucu, IP67 suya ve toza dayanıklı