SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
HTC U11’in Türkiye fiyatı belli oldu
13.07.2017 14:55:53

HTC U11’in Türkiye fiyatı belli oldu

Tayvanlı teknoloji üreticisi HTC’nin yaklaşık 2 ay önce gün yüzüne çıkardığı üst düzey akıllı telefonu U11 nihayet Türkiye’ye geliyor. HTC U11 için belirlenen Türkiye fiyatı dudak uçuklatıyor.

Yaklaşık 2 ay önce HTC, U11'i tanıtmıştı. Donanım anlamında amiral gemisi diyebileceğimiz üst düzey özelliklere sahip telefon, farklı özellikleriyle de ön plana çıkmayı başarıyordu.

HTC U11 ‘sıkmalık telefon' olarak lanse edildi. Telefonun yanlarına yerleştirilen sensörler, yapılan basıyı ve şiddetini algılıyor ve ona göre karşınıza menü ve özellik çıkarabiliyor. Üstelik bu özellik kişiselleştirilebiliyor.

HTC U11 kamerası da bir hayli beğeni toplamıştı. DxOMark Mobile testinden 90 puan alarak zirveyi Google Pixel'den devralan telefon, 5-eksenli OIS ile el titremesini en aza indirgiyor ve video kayıtlarında titreşimsiz görüntü sunuyor.

Ultrapixel teknolojisinin kullanıldığı telefonda 12-megapiksel arka kamera bulunuyor. Bu kameranın diyafram açıklığı f/1.7 olarak belirtiliyor.

Video kaydında 360 derece ses ve odaklanan yerde sesi artırma gibi çok yenilikçi özelliklere sahip olan HTC U11 nihayet Türkiye'ye giriş yapıyor. ABD fiyatı 649 dolar olarak açıklanan telefon, Türkiye'de 3,799 TL'den satışa sunulacak. HTC U11'in satışa sunulacağı kesin tarih ise henüz netlik kazanmış değil.

İşletim sistemi: Android 7.1 Nougat

Boyutlar: 153.9 x 75.9 x 7.9 mm / 169 gr ağırlık

Ekran: 5.5-inç 1440 x 2560 S-LCD 5 ekran / %71.34 ekran-gövde oranı

İşlemci: Snapdragon 835 (8 x 2450 MHz)

Grafik işlemci: Adreno 540

RAM: 4GB

Depolama alanı: 64GB - Arttırılabilir hafıza (128 GB)

Arka Kamera: 12-megapiksel f/1.7 OIS, EIS, Çift-ton LED flaş, 4K video kayıt

Ön Kamera: 16-megapiksel, EIS

Batarya: 3.000 mAh

Diğer Özellikler: USB Type-C bağlantı, Parmak izi okuyucu, IP67 suya ve toza dayanıklı


    YORUM YAZ
Hulusi Akar: En ağır cezayı alacaklardır
Hulusi Akar: En ağır cezayı alacaklardır
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ''Yüce Türk adaletine teslim edilen ihanet şebekesi mensupları asil Türk milletinin yüksek toplumsal vicdanında yargılandıkları gibi adalet karşısında da hesap verecek ve layık oldukları en ağır cezayı alacaklardır'' dedi.
13.07.2017 16:15:22
Düden Şelalesi'ne ziyaretçi akını
Düden Şelalesi'ne ziyaretçi akını
Turizm kenti Antalya'da yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Düden Şelalesi, suların tarım arazilerine yönlendirilmesi nedeniyle susuz kaldı. Girişe asılan ''Tarım alanlarının sulanması nedeniyle Düden Şelalesi'nde su akışı yoktur'' yazısına rağmen şelalenin ziyaretçi akınına uğradı.
13.07.2017 16:14:15
Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor
Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor
Kentte yarından itibaren gök gürültülü sağanağın etkili olması ve düşmeye başlayan sıcaklıkların yeni haftadan itibaren mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor
13.07.2017 16:10:25
Komutanlar bölgede! Kimse yaklaştırılmıyor!
Komutanlar bölgede! Kimse yaklaştırılmıyor!
Kilis'te askerlerin kaldığı geçici birlikte çıkan yangın nedeniyle patlayan mühimmat, olay yerinden metrelerce uzağa saçıldı.
13.07.2017 16:09:27
Uzaklaştırma cezası bittiği gün eşini öldürdü
Uzaklaştırma cezası bittiği gün eşini öldürdü
Kayseri'de dün gece saatlerinde pompalı tüfekle eşini öldüren şahsın, evden uzaklaştırma kararının yeni bittiği öğrenildi.
13.07.2017 16:07:55
Şirketlerin maillerini klonlayıp milyonluk vurgun yamışlar
Şirketlerin maillerini klonlayıp milyonluk vurgun yamışlar
Dış ticaret alanında faaliyet gösteren firmaların maillerini klonlayarak ödemeleri kendi hesaplarına aktarıp milyonluk vurgun yapan uluslararası çete çökertildi. Operasyonda, çoğu Nijerya uyruklu 23 şüpheli yakalanırken, yaklaşık 500 bin lira para ele geçirildi.
13.07.2017 16:07:38
Ülke sulara gömüldü! Çok sayıda ölü var
Ülke sulara gömüldü! Çok sayıda ölü var
Pakistan'da şiddetli muson yağmurları sonucu en az 16 kişinin öldüğü 60 kişinin yaralandığı bildirildi.
13.07.2017 16:06:52
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
Manisa'daki askerlerin zehirlenme sebepleri ortaya çıktı
Manisa'daki askerlerin zehirlenme sebepleri ortaya çıktı
Din adamları Trump'ın etrafını çevirdi
Din adamları Trump'ın etrafını çevirdi
Reina katliamı Özbekleri mağdur etti
Reina katliamı Özbekleri mağdur etti
Hizbullah lideri Lübnan'daki Suriyeli mülteciler hakkında konuştu
Hizbullah lideri Lübnan'daki Suriyeli mülteciler hakkında konuştu
'Reis'in yapımcısı ve 'Uyanış'ın yönetmeni gözaltında!
'Reis'in yapımcısı ve 'Uyanış'ın yönetmeni gözaltında!
Katar, Mısır'da toplantıyı terk etti
Katar, Mısır'da toplantıyı terk etti
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
İsmail Kahraman'dan Akşener'e 'Kılıçdaroğlu' cevabı
MHP'den afiş eleştirisi
MHP'den afiş eleştirisi
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
2017 Hac ve Umre fiyatları belli oldu! İşte ücretlendirme listesi
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
Suriyeliler ‘büyük oyun’a alet olmayacak
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
NATO, Kuzey Kore'yi kınadı
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
'IŞİD'liler Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
İsrailli araştırma merkezi: Katar'dan sonra sıra Türkiye’de
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
'Yeni bir darbe girişimini aklından geçiren ölümü göze almış demektir'
Bebeğini denize atan anne konuştu
Bebeğini denize atan anne konuştu
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
ABD: IŞİD karşıtı koalisyon toplantısına PYD katılmayacak
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
15 Temmuz'un yıldönümünde İncirlik'e yürüyecekler
Saadet Partisi il yönetim kurulu üyesi avukat tutuklandı
Saadet Partisi il yönetim kurulu üyesi avukat tutuklandı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları