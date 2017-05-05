06.05.2017 05:55:06

HSYK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulu'nun 2017/682 sayılı kararıyla Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 107 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi.

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Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulu'nun 2017/682 sayılı kararıyla Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 107 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi.Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 2017/682 sayılı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) üçüncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında FETÖ/PDY ile irtibatları olduğu tespit edilen 107 hakim ve cumhuriyet savcısının meslekte kalmalarının uygun olmadığı ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına karar verildiği bildirildi.Meslekten çıkarma kararının HSYK'ya gelen şikayetler, ihbar, inceleme, soruşturma dosyaları ve bu dosyalar hakkında yapılan araştırmalar FETÖ'yle ilintili dosyalarda görev alan hakim ve savcıların bu dosyalarda yaptığı işlemler ve verdikleri kararlar, örgüt mensuplarının haberleşme için kullandıkları şifreli programlarda yer alan kayıtlar, cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında ifadelerine başvurulan hakim ve cumhuriyet savcılarının ifade ve soruşturma sürecinde samimi bir şekilde itirafta bulunan hakim ve cumhuriyet savcılarının beyanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu alındığı ifade edildi.