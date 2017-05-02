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HSK üyeliği için Meclise 83 başvuru yapıldı
02.05.2017 22:06:48

HSK üyeliği için Meclise 83 başvuru yapıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için TBMM Başkanlığına 83 başvuru yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) halk oylamasına ilişkin kesin sonuçları içeren 663 sayılı kararının Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmasının ardından 28 Nisan Cuma günü başlayan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği başvuruları bugün sona erdi.

Üçü Yargıtay, biri Danıştay üyeleri ve üçü yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere HSK'ye 7 üye seçecek olan Meclise, 83 aday adayı başvurdu.

TBMM Başkanlığı, başvuruları Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderecek.

YENİ ÜYELER 15 GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK

Komisyon her bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak. Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde, her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi tamamlanacak.

TBMM Genel Kurulu, aynı usul ve nisapları gözeterek 15 gün içinde seçimi tamamlayacak.

Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapılacak. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi tamamlanacak.

Mevcut Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeleri, yeni üyelerin göreve başlayacağı tarihe kadar görevlerine devam edecek ve bu süre içinde yürürlükteki kanun hükümlerine göre çalışacak.

Yeni üyeler, ilgili kanunda değişiklik yapılıncaya kadar mevcut kanunun Anayasa'ya aykırı olmayan hükümleri uyarınca görev yapacak.

HSK üyeleri, en geç 30 gün içinde seçilecek ve değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 40. günü takip eden iş günü görevlerine başlayacak.

 


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