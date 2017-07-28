28.07.2017 20:02:44

HSK'dan 3 yeni kararname

Hakimler ve savcılar Kurulu 3 yeni kararname yayınladı

1036 sayılı kararname ile, anayasa değişikliği uyarınca askeri mahkemelerde görevli 65 askeri hakimin görev yeri, adli ve idari yargıda hakim ve savcı olarak değiştirildi.



1037 sayılı kararname ile 40 adli yargı mensubunun görev yeri değiştirilirken, 1038 sayılı kararname ile de 5 idari yargı yargı mensubunun görev yeri değiştirildi.