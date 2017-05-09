09.05.2017 18:59:48

HSK adli ve idari yargı kararnamesi

HSK, adli ve idari yargıda bin 45 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli yargıda bin 35, idari yargıda 10 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi.

HSK, "2017 Yılı Adli ve İdari Yargı İhtiyaç Kararnamesi"ni yayımladı. Buna göre, adli yargıda bin 35, idari yargıda 10 hakim ve savcının yeni görev yeri belirlendi.

Söz konusu kararnameyle görev yerleri değişen hakim ve savcılara ilişkin liste, HSK'nın internet sitesinde de yer aldı.