09.05.2017 18:39:32

HSK aday seçimi yarın yapılacak

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna seçilecek 7 üyenin 3 katı adayı, yarın yapacağı toplantıda belirleyecek.

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, alt komisyon raporu üzerindeki müzakerelerin sona erdiğini açıkladı.

Şentop'un bu sözlerinin ardından oylamaya sunulan alt komisyon raporu, CHP ve HDP milletvekillerinin olmadığı toplantıda kabul edildi.

Mustafa Şentop, adayların belirleneceği oylamanın nasıl yapılacağını anlattı.

Anayasa'ya göre, HSK'nın 3 üyesinin Yargıtay üyeleri, 1 üyesinin Danıştay üyeleri, 3 üyenin de nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından, TBMM tarafından seçileceğini anımsatan Şentop, şöyle konuştu:

"Karma Komisyonu oluşturan Adalet ve Anayasa komisyonlarının toplam üye sayısı 52. Birinci oylamada 3'te 2 çoğunlukla üye seçileceği için 35 milletvekilinin kabul oyu; 2'nci ve 3'üncü tur oylamalarda ise üye tamsayısının 5'te 3 çoğunluğu gerektiği için 32 milletvekilinin kabul oyu gerekiyor. Eğer aday 3'üncü turda da seçilemezse, 3'üncü oylamada en çok oyu alan, seçilecek üyelerin 2 katı aday arasından ad çekme usulü ile üye belirleme işlemi tamamlanacak."

Komisyon Başkanı Şentop, milletvekillerinin oylamalarda en fazla 3 adayı işaretleyebileceğini de söyledi.

Komisyonun bugünkü çalışmalarının sona erdiğini duyuran Mustafa Şentop, yarın yapılacak toplantıda önce Tasnif Komisyon kurulacağını, sonra ise oylamanın yapılacağını ifade etti.