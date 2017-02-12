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Hotar'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
12.02.2017 19:00:42

Hotar'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Nükhet Hotar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu seslenerek, 'Kendine, fikirlerine güveniyorsan aday ol. Daha iyi yönet. Sen seçil. Niye kefenini giyip bu yola çıkan kişiyi yıpratmak için yalan yanlış gece gündüz uğraşıyorsun' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Nükhet Hotar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu seslenerek, "Kendine, fikirlerine güveniyorsan aday ol. Daha iyi yönet. Sen seçil. Niye kefenini giyip bu yola çıkan kişiyi yıpratmak için yalan yanlış gece gündüz uğraşıyorsun" dedi.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, referandum sürecinde gösterdiği tavırdan dolayı MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Referandum sürecinin neden sadece Recep Tayyip Erdoğan üzerinden yürütüldüğünü soran Hotar, "CHP lideri sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacak mı? Bir partinin genel başkanı. Partisini iktidara taşımak için gayret sarf ediyordur. Partisini temsil eden bir kişi Cumhurbaşkanı olmayı istemeyecek mi? Aday olmayacak mı? Olmadığı zaman partililerine ne diyecek? CHP'li seçmenden AK Parti'li olmayan herkesten tüm bu hususları değerlendirmelerini istiyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız bütün riskleri göze alarak aday olacak. Diğerlerini neden göremiyoruz. Herkes aday olabilir. Yarışma herkese ve rekabete açık bir ortam. Tek adam ama tek adam olarak aday olmuyor. Yüzde 5'i geçen her partinin genel başkanı, 100 bin imza toplayan herkes aday olabilir. Kendine, fikirlerine güveniyorsan aday ol. Daha iyi yönet. Sen seçil. Niye kefenini giyip bu yola çıkan kişi yıpratmak için yalan yanlış gece gündüz uğraşıyorsun. Ama bu zor" diye konuştu.

1923 yılında Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti ilanıyla rejimin belli olduğunun altını çizen Hotar, Türkiye Cumhuriyetinin mensubu olarak yaşamaktan onur duyduklarını ifade etti.

Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar getirilen kazanımları daha da ileri götürmeyi amaçladıklarını dile getiren Hotar, "Hedefimiz Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasına girmesini daha hızlı sağlamak. Vesayetleri kaldırmak. Askeri darbeleri sonsuza dek ortadan kaldırmak. Demokrasiyi güçlendirmek ve yolumuza daha hızlı devam etmek. Bunun için yeni bir hükümet sistemine ihtiyacımız var. Bu hükümet sisteminin adı da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" ifadelerini kullandı.

Rejim değişikliği yalanından sonra en çok gündeme getirilen yalanlardan birisinin de tek adam yönetimi söylemi olduğunu dile getiren Hotar, "Şuanda kaç tane cumhurbaşkanı var. İdarenin adı ne olursa olsun sağlıklı işlemesi adına yönetimlerin idareci bir kişi olur. Başbakanımız örnek verdi bir direksiyonda iki kaptan olmaz. Bir uçağı iki pilot aynı yetki ile idare edemez. Ya uçak düşer ya ülke batar. Yetkilerin toplandığı, yönetimde çift başlılığın olmadığı tek yetkili olacak. Kuvvetler ayrılığı denen demokrasiyi oluşturan ana unsurlar birbirine hakim yada birbirinin altında kalmayacak. Yürütme, yasama ve yargı. Bu üç oluşumunda içinde bir kuvvet yığılması var. Güçlenme var. Hiçbirinin birbirine üstünlüğü yada geri kalması söz konusu değil. Sistemdeki temel yapılan güçlü olması bunları idare edecek yöneticinin bir tane olması. Tek adama geldiğinizde tek adamın meclisi feshetmesi diye konuşulan bir şey var. Bir kere feshetmek ne demek. Bir kurumu ortadan kaldırmak. Halbuki burada meclisin feshedilmesi değil seçime götürülmesidir söz konusu. Meclisi feshedecek sonsuza kadar götürecek gibi yalanları buradan doğrusuyla değiştirmek zorundayız. İki dönem seçilme olan cumhurbaşkanı meclisi feshetmez" diye konuştu.

Yargının bağımsız olacağını dile getiren Hotar, bağımsız ve tarafsız yargının herkese lazım olduğunun altını çizdi. CHP Adana milletvekilinin Elif Doğan Türkmen'in haberleşme harcamaları ile ilgili de açıklama da bulunan Hotar, "Allah muhafaza bir AK Parti'li bırak 2 milyonluk faturayı onun yarısı ya da onun yarısı kadar faturayı millete ödetmek zorunda kalsaydı darbe kalkışması olurdu. Ama bugün CHP'li divan üyesi sadece kendi ilindeki seçmenlere yazdığı mektup, ettiği telefon ve gönderdiği mesajların faturası 2 milyon lira. Fabrika kurulur, okul yapılır. Günler sonra CHP yönetimi istifa istedi. Bunu halkın vicdanına havale ediyorum" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de teşekkür eden Hotar, "Burada özellikle bu noktaya gelmemize destek olan sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Adı gibi bir devlet adamı duruşu gösterdi. MHP'li kardeşlerimizden destek istiyoruz. CHP'lilere de sesleniyorum. Yönetiminiz hata yapabilir. Terör unsuruna destek veren kişilerle görüntü veriyor. Bu ülke meselesi. Genel seçim değil. Çocuklarınıza ve torunlarınıza iyi bir ülke bırakmak sizinde arzunuz. Onun için sizden de destek istiyoruz. İçinde bulunduğumuz gemiye salimen karaya çıkarmalıyız. Düşüncesi, inancı ne olursa olsun bu ülkeyi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında görmeyi istiyoruz. Ülkenin kaderinin döneceği böyl bir referandumda oylarımızı lütfen evet olarak kullanalım."

Toplantıya AK Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, İl Başkanı Mehmet Karadağ, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve partililer katıldı.
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