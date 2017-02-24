24.02.2017 15:16:15

Hoşnudiye Mahallesi yeşillenecek

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından daha önce yapılan kaldırım ve tretuvar çalışmaları ardından modern bir görünüme kavuşan Hoşnudiye Mahallesinde sokak ağaçlandırması yapılacak.

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Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından daha önce yapılan kaldırım ve tretuvar çalışmaları ardından modern bir görünüme kavuşan Hoşnudiye Mahallesinde sokak ağaçlandırması yapılacak.Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, Park ve Bahçeler Müdürü Nuray Çayır, Hoşnudiye Mahalle Muhtarı Figen Rençber, ve mahalle meclisi üyelerinin bir araya geldiği toplantıda Park ve Bahçeler Müdürü Nuray Çayır, mahalle meclisi üyelerine 8 sokakta yapılacak ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgiler verdi.Gerçekleşen toplantını ardından açıklama yapan Park ve Bahçeler Müdürü Nuray Çayır, "Hoşnudiye Mahalle Meclisi üyeleri ile bir toplantı yaptık. Hoşnudiye mahallemizin tretuvarları yenilenmişti. Son nokta olarak sokak ağaçlandırması planlıyoruz. Biz Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak bire bir çalışma yaptık. Toplantı öncesi hazırladığımız çalışmayı mahalle meclisine sunduk. Mahalle sakinleri bu çalışmayı olumlu karşıladı. 8 Sokakta 370 adet sokak ağacı dikeceğiz. Erguvan, süs elması, süs eriği ağaçlarını dikeceğiz. Mart sonu nisan başı bu çalışmayı gerçekleştireceğiz. Bu mahallede ve sokaklarda yaşayan çocuklarla birlikte ağaçlarımızı dikmeyi planlıyoruz. Sokaklar renklenerek daha keyifli bir hale gelecek" şeklinde konuştu.Mahalle muhtarı Figen Rençber ise, "Mahallemiz için çok güzel olacak. Ağaçlandırma ile daha güzel sokaklar olacak. Yeşile önem veren bir belediyemiz var. Mahalle sakinlerimiz de bu işe sevinmiş durumdalar. Belediyemize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.