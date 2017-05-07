SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Hoşnudiye'de sokak ağaçlandırma çalışması
08.05.2017 12:46:23

Hoşnudiye'de sokak ağaçlandırma çalışması

Tepebaşı Belediyesi tarafından 2009 yılında başlatılan sokak ağaçlandırma çalışmaları son olarak Hoşnudiye mahallesinde gerçekleşti.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 2009 yılında başlatılan sokak ağaçlandırma çalışmaları son olarak Hoşnudiye mahallesinde gerçekleşti.

Tepebaşı Belediyesi, Tema ve Eczacılık Fakültesi işbirliği ve 301 çocuğun katılımı ile Hoşnudiye Mahallesinde ki; Çiftkurt, Safiyet, Sağın, Dumlupınar, Başak, Oytun, Kolcu, ve Tunç sokaklarında, erguvan, süs elması ve süs eriği olmak üzere 351 ağaç dikimi yapıldı. Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinden oluşan Eko Şov Ritim Grubu ağaçlandırma etkinliği öncesi katılımcılara mini bir konser verdi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Bu güzel bahar sabahında, güzel bir iş yapacağız. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz Tepebaşı'nda gerçekten çok güzel işler yapıyor. Bu gün kişi başına düşen yeşil alanlara baktığınızda Tepebaşı bölgesi Türkiye'de önde gelen bölgelerden bir tanesi. Sokak ağaçlandırmaları Türkiye'de hiçbir yerde yok. Sadece Tepebaşı Belediyesinde var. Çünkü biz sokağımızı çok seviyoruz. 2002'den beri biz bu sokak ağaçlandırmalarını çok önemsedik. Bu çocuklar şimdi elleri ile dikecekler, yirmi sene sonra diyecekler ki 'Bu ağacı ben diktim.' Bunun mutluluğunu yaşayacaklar. 2009'dan bu yana 110 sokakta ağaçlandırma yapmışız. 24 okuldan 208 öğrenciyle yapmışız bunu. Yedi bin civarında fidan dikmişiz" ifadelerini kullandı.

Park ve Bahçeler Müdürü Nuray Çayır ise, "Sevgili çocuklar ağaç dikmek kimi zaman bir gereklilik, kimi zaman yok edicilere karşı duyulan bir öfkedir. Biraz sonra sizlere bir dostumuzu tanıştırıp teslim edeceğiz. Onu koruyup büyüteceksiniz. Biz Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak dostlarımızı size güvenle emanet ediyoruz ve onlara en az bizim gibi bakacağınıza inanıyor, sizleri çok seviyoruz" diye belirtti.

Hoşnudiye Mahalle Muhtarı Figen Rençber ise, "Bu gün baharı yaşıyoruz. Bahar canlılık, yeniden diriliş demek. İşte biz de ağaç şenliğimiz ile mahallemizi şenlendireceğiz, renklendireceğiz. Bir ağaca hayat vermek her birey için önemlidir. Bu gün ağacı istismar eden değil, insana, hayvana, ağaca ve yeşile değer veren Tepebaşı Belediye başkanımız Ahmet Ataç'a Tepebaşı'nı yaptığı güzel projelerle güzelleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne, mahallemizi 353 adet ağaçla taçlandıracaklarından dolayı teşekkür ederim" diyerek ağaçlandırma çalışmalarının önemini ifade etti.

Etkinlik sonrası katılımcılara pilav ve ayran ikramı yapıldı.
    YORUM YAZ
AK Parti'den HDP kararı
AK Parti'den HDP kararı
AK Parti, 21 Mayıs'ta Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak olağanüstü kongreye HDP'yi davet etmeme kararı aldı.
08.05.2017 12:40:50
Fransa'da Müslümanlardan Macron'a tebrik
Fransa'da Müslümanlardan Macron'a tebrik
Fransa İslam Konseyi Başkanı Kbibech, Paris Camisi Yöneticisi Boubakeur, Lyon Camisi Yöneticisi Kabtane ve Fransa'daki Müslümanlar Derneği Başkanı Lasfar, Macron'u tebrik etti.
08.05.2017 09:36:04
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasakları
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasakları
PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Hani ve Lice ilçelerine bağlı 16 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
08.05.2017 09:29:19
Dev derbinin 11'leri belli oldu
Dev derbinin 11'leri belli oldu
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.
07.05.2017 18:32:09
RB Leipzig'den büyük başarı
RB Leipzig'den büyük başarı
Bundesliga'da sezonu ilk 3 takım arasında bitirmeyi garantileyen RB Leipzig, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında oynama hakkı elde etti.
07.05.2017 16:23:38
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan midibüsün dereye uçması sonucu 15 kişi yaralandı.
07.05.2017 15:22:24
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından uygulanan 2017 ALES İlkbahar Dönemi tamamlandı.
07.05.2017 15:11:19
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Kurtulmuş'tan 'yeni parti' açıklaması
Kurtulmuş'tan 'yeni parti' açıklaması
Sözcü Yazarı: Tayyip Erdoğan'a oy veririm
Sözcü Yazarı: Tayyip Erdoğan'a oy veririm
Pakistan Afgan güvenlik noktalarını vurdu: 50 ölü
Pakistan Afgan güvenlik noktalarını vurdu: 50 ölü
Türk-Rus ortak dizileri geliyor
Türk-Rus ortak dizileri geliyor
Fransa cumhurbaşkanını bugün seçiyor
Fransa cumhurbaşkanını bugün seçiyor
CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı
CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi belli oldu
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi belli oldu
Mısır’da feci kaza: 9 ölü
Mısır’da feci kaza: 9 ölü
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları