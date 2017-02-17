17.02.2017 10:02:37

Horasan'da iki ev yanarak kül oldu

Horasan merkeze bağlı Kükürtlü Köyünde çıkan yangında iki ev yanarak kül oldu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Horasan merkeze bağlı Kükürtlü Köyünde çıkan yangında iki ev yanarak kül oldu.Edinilen bilgiye göre, merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kükürtlü Köyünde bir evde bugün saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın yakınındaki eve de sıçradı . Alevleri fark eden köylüler yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışarak itfaiyeye haber verdi.Olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Horasan ve Köprüköy istasyonlarına ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında iki ev kullanılmaz hale geldi.Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.