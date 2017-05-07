07.05.2017 12:31:13

Hollande oyunu kullandı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kapsamında sandık başına giderek oyunu kullan

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kapsamında sandık başına giderek oyunu kullandı.Fransa'da 23 Nisan'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda sandık başına giden seçmen, ikinci tur adaylarını belirlemişti. İlk turda en fazla oyu alan Marine Le Pen ve Emmanuel Macron, bugün bir kez daha karşı karşıya geliyor. Bugün bir kez daha oy kullanacak olan seçmen, Le Pen ile Macron arasında seçim yaparak 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanını seçecek. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi akşam saatlerine kadar devam edecek, ilk sonuçların ise yerel saatle 20.00 sıralarında açıklanması bekleniyor.Bugün yapılacak seçimle görevi yeni isme devredecek olan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da ülkenin güney batısında bulunan Tulle'de oyunu kullandı. Seçmen'e Macron için oy kullanmaları çağrısında bulunan Hollande, oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Ülke olarak zorlukların üzerinden geldiklerini ifade eden Hollande, "Varisim de yoluna devam edecek. Her zaman devam etmek zorundayız. Her zaman önümüzde bir yol olmalı, bizi Fransa yapan bir yol olmalı. Asla geriye dönmemeliyiz, ileriye doğru gitmeliyiz. Bütün Fransız halkı bu yolda bir araya getirmek son derece önemli. Bu nedenle bugün, önemli bir gün. Çünkü, yanlış yola girmemeliyiz" ifadelerini kullandı.