28.02.2017 21:38:50
Hollande konuşurken polisin silahı ateş aldı
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın konuşma yaptığı sırada, keskin nişancı bir polisin silahının yanlışlıkla ateş aldığı bildirildi. Olayda 2 kişi yaralandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, ülkenin batısındaki Villognon'da bir tren hattı açılışında bulunduğu sırada silah sesleri geldi.
SİLAHIN EMNİYET KİLİDİ AÇIK
Bölgedeki keskin nişancı polislerden birisinin silahının yanlışlıkla ateş aldığı bildirildi. Yerel kaynaklar, silahın emniyet kilidinin açık olduğunu bildirdi.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Ateş alan silahtan çıkan mermi, iki kişiyi hafif şekilde yaraladı.