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Hollandalılar Bursa Ayvası'nı yiyecek
31.01.2017 23:30:40

Hollandalılar Bursa Ayvası'nı yiyecek

Bursa'da kırsal kalkınmanın sağlanması ve çiftçilerin gelir seviyesinin artırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Tarım A.Ş., Almanya'ya siyah incir ve Hollanda'ya Yenişehir Biberi ile deveci armudunun ardından yine Hollanda'ya ayva ihracatına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa'da üretilen ürünlerin dünya pazarlarında yer bulmasının çiftçinin yüzünü güldüreceğini söyledi.

Bursa'da kırsal kalkınmanın sağlanması ve çiftçilerin gelir seviyesinin artırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Tarım A.Ş., Almanya'ya siyah incir ve Hollanda'ya Yenişehir Biberi ile deveci armudunun ardından yine Hollanda'ya ayva ihracatına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa'da üretilen ürünlerin dünya pazarlarında yer bulmasının çiftçinin yüzünü güldüreceğini söyledi.

Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilere fide, fidan, yem bitkisi tohumu, hayvan barınakları ve koyun desteklerinin yanı sıra ürün toplama merkezleri, süt tesisi, biber kurutma tesisi gibi yatırımlara ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, ürünlerin pazarlanması noktasında da önemli bir aktör haline gelmeye başladı. Dünya pazarlarında yer alabilecek kalitede olmasına rağmen, iç piyasada fiyatı oldukça düşen ürünlerin hak ettiği değere ulaşması amacıyla Tarım A.Ş. aracılığıyla ihracata yönelen Büyükşehir Belediyesi, Almanya'ya yapılan siyah incir ve Hollanda'ya yapılan Yenişehir biberi ile Deveci Armudu ihracatının ardından ayvaya da Hollanda pazarında yer buldu. Tarım A.Ş. tarafından üreticiden alınan ve ambalajlanan 1 Tır dolusu meyve, Gürsu'dan Hollanda'ya gitmek üzere yola çıktı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Tarım A.Ş ve Gürsu Ziraat Odası işbirliğiyle Hollanda'ya bir ihracatın daha gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Meyve ihracatına tam gaz devam ediyoruz. Önce siyah incirle başladık, sonra Yenişehir Biberi, ardından Bursa Ovası'nda yetişen armutlarımız ve şimdi de ayva. Yeni dönemde çiftçi ve üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi. Büyükşehir'in devreye girmesiyle ihracatı yapılan ürünlerin değerini bulduğunu ve üreticinin yüzünün güldüğünü kaydeden Başkan Altepe, "Burada en önemli şey, üretilen ürünlerin dünya pazarlarında yer bulmasıdır. Üretilen ürünlerin 4'te 3'ünü yurt dışına satamadığınız zaman sıkıntı oluşuyor. Dolayısıyla ihracat, bizim olmazsa olmazımızdır. Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım A.Ş. kanalıyla üreticimizin önünü açıyor, ihracatlar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. Yaptıkları çalışmalarla Bursa'daki üreticilerin ürünlerini aracısız olarak direkt yurt dışına pazarladıklarını hatırlatan Başkan Altepe, "Her geçen gün satış yelpazemiz daha da gelişiyor. Daha önceki ürünlerimiz gibi ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine çalışıyoruz. Bugün de Hollanda'ya mal gönderiyoruz. İnşallah Gürsulu çiftçimizin ayvası Hollanda pazarlarında boy gösterecek ve üreticimiz daha fazla kazanacak. Bu konuda katkı sağlayan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bursamız ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise Başkan Altepe'ye teşekkür ederek, "Büyükşehir'in tarım ve hayvancılığa elinin değmesi, hem çiftçimize hem de bize güven veriyor. Bundan önce armudu Avrupalılara yollamıştık, şimdi de ayvayı yedireceğiz. İnşallah bundan sonra bu partileri hızlandırarak üreticimizin daha fazla kazanmasını sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez de Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye olan desteğine değinerek, "Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizim hedefimiz üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkını minimize etmek ve yurt dışı pazarlara açılmaktı. Bu hayalimizi de Büyükşehir desteğiyle gerçekleştirmiş oluyoruz. Üreticiden aldığımız ayvayı Tarım AŞ kanalıyla direkt Hollanda'ya göndermiş oluyoruz. İnşallah gün geçtikçe talepler de çoğalır" ifadelerini kullandı.

Başkan Altepe, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez'den bölgedeki tarımsal üretim hakkında detaylı bilgiler de aldı.

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