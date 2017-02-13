13.02.2017 12:09:25

Hollandalı yatırımcılar gözünü Bergama'ya dikti

Hollanda Ticaret Teşvik Merkezi (NBSO) temsilcisi Faruk Uçar ve Mehtap Yıldız Nuijens, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'i ziyaret ederken, heyet üyeleri, yatırımcıların teşvik edilmesi amacıyla mayıs ayında Bergama'ya gelmesini kararlaştırıldı.

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Hollanda Ticaret Teşvik Merkezi (NBSO) temsilcisi Faruk Uçar ve Mehtap Yıldız Nuijens, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'i ziyaret ederken, heyet üyeleri, yatırımcıların teşvik edilmesi amacıyla mayıs ayında Bergama'ya gelmesini kararlaştırıldı.Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Hollanda Ticaret Teşvik Merkezi (NBSO) temsilcisi Faruk Uçar ve Mehtap Yıldız Nuijens'ı makamında ağırladı. Görüşmede, yatırım için Bergama Organize Sanayi Bölgesi (BOSBİ)'ni seçen rüzgar tribünü kanat üreticisi Danimarkalı şirket ile birlikte, bölgenin bu konuda ön plana çıktığı konuşuldu. Bergama'ya yenilebilir enerjide yapılacak yeni yatırımların önünün açıldığını belirten konuklar, Hollandalı yatırımcıların bu alanda Bergama'ya yatırım yapmak isteyebileceklerini ifade ettiler. Bu konuda ise heyet üyeleri, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'ten işbirliği istedi.Toplantıda Bergama Ticaret Odası (BERTO) ile birlikte Hollandalı yatırımcıların mayıs ayında Bergama'ya getirilmesi, buradaki olanakların anlatılarak teşvik edilmesi kararlaştırıldı. Yapılan ziyaret için memnuniyetini dile getiren Başkan Gönenç, "Yatırım için Bergama Organize Sanayi Bölgesi (BOSBİ)'ni seçen rüzgar tribünü kanat üreticisi Danimarkalı şirket ile birlikte bölge yatırımcıların dikkatini çekmeye başladı. Dolayısıyla Hollandalı yatırımcılarında bölgeyle ilgilenmesi istihdam açısından umut verici bir gelişme. Mayıs ayında Bergama ticaret Odası ile birlikte Hollandalı yatırımcılara bölgeyi tanıtacağız. Hem temiz enerji, hem de istihdam açısından yapılacak yatırımlarda elimizden gelen katkıyı sağlayacağız" dedi.