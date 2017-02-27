27.02.2017 22:16:03

Hollanda'dan savaş mağduru Yahudilere 2,6 milyon avroluk tazminat bütçesi

Lahey Belediyesi, 2. Dünya Savaşı sonrası ülkeye dönen Yahudilerden haksız yere alınan vergilerin faiziyle iadesi için 2,6 milyon avroluk bütçe ayırdı

Hollanda'nın Lahey Belediyesi, 2. Dünya Savaşı sonrası Lahey'e dönen Yahudiler ve varislerinin haksız yere geriye dönük vergi ödediklerinin tespit edilmesinin ardından tazminat ödenmesi için 2,6 milyon avroluk bütçe ayırdı.

Lahey Belediyesinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, belediyenin tavsiyesi üzerine Yahudi kuruluşlarının ortaklaşa hazırladıkları konuyla ilgili önerge, Lahey Belediye Yürütme Kurulu tarafından Belediye Meclisine sunuldu.

İkinci Dünya Savaşı sonrası belediyenin yanlış uygulamada bulunduğunu kabul eden Lahey Belediye Yürütme Kurulu, söz konusu hatanın daha önce düzeltilmediği için pişman olduklarını belirterek, gerekli düzeltmelerin yapılmasını istedi.

Lahey Belediyesinin haksız yere ödenen verginin ne kadar olduğunu tespit ettikten sonra güncel değerlere göre faizlendirme yaparak 2,6 milyon avroluk tazminat bütçesi çıkardığı vurgulandı.

Bu arada Lahey Belediyesinin, Yahudi kuruluşlarının desteğiyle savaş mağdurları ve ailelerini bulmaya çalışacağı ifade edilirken, yapılan tazminat başvuruları sonrası bütçede kalan rakamın Yahudi kuruluşlarına aktarılacağı bildirildi.

Hollanda merkezli İsrail Enformasyon ve Dokümantasyon Merkezinden (CIDI) yapılan açıklamada, Lahey'deki Yahudi dernek ve kuruluşlarının söz konusu önergeyi memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.

Eski CIDI Başkanı Ronny Naftaniel de konuya ilişkin yaptığı açıklamda, "Belediye Yürütme Kurulunun vermiş olduğu önerge etkileyici ve eski yaraları hafifletmek adına yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

Önerge Belediye Meclisi tarafından onaylanmasının ardından uygulamaya konulacak.







