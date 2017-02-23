23.02.2017 23:20:59

Hollanda'da uçak pistten çıktı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havaalanı'na inme hazırlığındaki bir uçak iniş takımlarındaki arıza nedeniyle, pistten çıktı.

Schiphol Havaalanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, içinde 59 yolcunun bulunduğu Flybe şirketine ait Dash8 Q400 tipi uçağın iniş takımlarında arıza oluşması nedeniyle pistten çıktığı belirtildi.

İniş takımlarındaki arızaya neyin yol açtığının henüz bilinmediğini vurgulayan yetkililer, olayın araştırıldığını bildirdi.

Yolcuları uçaktan çıkaran acil yardım ekibi, olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

Uçaktaki yolculardan biri sosyal medya hesabından, uçağın fotoğrafını "Her şey yolunda" notuyla paylaştı.

Uçağın pistten çıkmasının, ülkede bugün başlayan fırtına ile alakası olup olmadığı bilinmiyor.

Havaalanında sadece fırtınalı havalarda kullanılan iki pistten biri olan "Oostbaan" pisti olayın ardından kapatılırken, sadece "Buitenveldertbaan" pisti kullanılabiliyor. Diğer pistler aşırı rüzgar nedeniyle risk oluşturabileceği için hizmet vermiyor.

Hollanda'daki fırtına nedeniyle, gün içinde çok sayıda uçuş ertelendi veya iptal edildi.