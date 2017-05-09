09.05.2017 20:27:28

Hollanda'da nikap karşıtı karar

Hollanda mahkemesi, nikaplı Müslüman kadına belediye tarafından verilen sosyal yardımın kesilmesini haklı buldu

Hollanda'da temyiz mahkemesi, Utrecht Belediyesinin, iş eğitimi sırasında nikabını açmayan, Müslümanlığı seçen bir kadına verilen sosyal yardımı kesmesini haklı buldu.

Mahkemenin kararının gerekçesinde, nikabı yasaklamanın inanç özgürlüğüne aykırı olduğu ancak bu durumun farklılığından dolayı belediyenin haklı bulunduğu belirtildi.

Gerekçede, ülkenin mevcut toplum yapısında, nikabı bulunan bir bayanın iş bulma şansının "sıfır" olduğu ve kadının bu yüzden kamu fonu ile karşılanan eğitimde belediyeye gereksiz yük olmasından dolayı böyle bir kararın verildiği bildirildi.

Gerekçede ayrıca, açık bir yüzün, insan ilişkilerinde önemli rol oynadığı ve işe alınma konusunda büyük bir etken olduğu savunuldu.

Müslüman kadın, 2013 yılında belediye tarafından gönderildiği iş eğitimi sırasında nikabını açmayı reddetmişti. Belediye bunun üzerine bir süreliğine Müslüman kadına verilen sosyal yardımın bir bölümünü kesme kararı almıştı. Müslüman kadın konuya yargıya taşımıştı.

Kadın, eşinin İngiltere'de iş bulmasının ardından Hollanda'dan ayrılmıştı.