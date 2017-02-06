06.02.2017 20:14:06

Hollanda'da İslam düşmanı Wilders paniği

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Belediye Başkan Yardımcısı Kajsa Ollongren, 'Wilders başbakan olursa, Amsterdam cumhuriyetini ilan eder' dedi.

Seçimleri git gide yaklaşan Hollanda'da, anketlerde önde giden Özgürlük Partisi'nin başkanı ve başbakan adayı Geert Wilders hakkında çarpıcı ifadeler kullanıldı. Sosyal liberal partisinin Başkan yardımcısı Ollongren, Wilders için "Başbakan veya bakan olması durumunda Amsterdam'ı cumhuriyet ilan eder" dedi.

"AB KARŞITI, MEDENİYETİ YOK ETMEK İSTİYOR"

Partisi sosyal liberal D66'nın yeni yıl resepsiyonunda konuşan Ollongren, İslam ve yabancı düşmanı aşırı sağcı Geert Wilders'in siyasi oluşumu PVV'nin ( Özgürlük Partisi) anketlerde uzun süredir en büyük parti olduğuna dikkati çekerek "Wilders, Hollanda'yı Hollanda, Amsterdam'ı Amsterdam yapan her şeyin karşısında. Açık toplum, özgürlükler, hoşgörü, sanat ve kültür, AB, insanlık ve medeniyeti yok etmek istiyor. Bana göre, Wilders'in başbakan ya da bakan olması daha önce olmadığı kadar yakın ve Amsterdam cumhuriyetinin ilanı da o kadar yakın" ifadesini kullandı.

"BAŞKALDIRI, İSYAN BİZİM HAMURUMUZDA VAR"

D66'nın eğitim, gençlik ve kültürel çeşitlilikten sorumlu encümen üyesi Simone Kukenheim, 'Ninsee' adlı kölelik enstitüsünün yeni yıl resepsiyonunda benzer bir konuşma yaptı. Kukenheim, başkentin ırkçılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı aktif bir tavır sergilemesi gerektiğini belirterek, "Başkaldırı, isyan bizim hamurumuzda var" dedi.

WİLDERS İSLAM DÜŞMANI TUTUMUYLA DAVALIK OLMUŞTU

Wilders, İslam dini ve özgürlüklerin uyuşamayacağı fikri ile İslama karşı bir siyaset yürütmektedir. Asıl nefretinin direkt olarak Müslümanlara karşı olmadığını sadece İslam dinine olduğunu vurgulayan Wilders bir açıklamasında Kur'an-ı Kerim'i, Hitler'in 'Kavgam' eseriyle örneklendirince davalık olmuştu. 2008 yılında savcılık, Wilders hakkında yargılama yapılamayacağını kararlaştırmıştı. Wilders, aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğine karşı Hollanda'daki en büyük muhalefeti yürütmektedir.

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