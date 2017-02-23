23.02.2017 13:29:30

Hollanda'da artık esrarı devlet üretecek

Hollanda Parlamentosu'nun alt kanadında devlet kontrolünde esrar üretimini yasallaştıran yasa tasarısı kabul edildi.

Ajansların haberine göre Hollanda'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde salı günü yapılan oylamada kenevir bitkisinin kapsamlı üretimini yasallaştıran yasa tasarısı kabul edildi.

Tasarının yasalaşması için parlamentonun üst kanadı Senato'nun onayından da geçmesi gerekiyor. Ancak Senato'daki oylamanın 15 Mart'ta düzenlenecek genel seçimler öncesinde yapılması beklenmiyor.

Birçok belediye esrar üretimine talip

Hollanda'da şahsi esrar kullanımı 1976 yılından bu yana yasal bir uygulama. O tarihten bu yana "Coffee Shop" adı verilen kafelerde 5 grama kadar esrar satışı ve evlerde en fazla 5 kenevir bitkisi yetiştirmek serbest. Ülkede yaklaşık 600 Coffee Shop bulunuyor ve yıllık ciroları birkaç yüz milyon euroyu buluyor. Bu kafeler ayrıca yurtdışından turistleri de Hollanda'ya çekiyor.

Hollanda'da birçok belediye suç çetelerinin kaçak kenevir üretimine engel olmak için kenevir yetiştirmek için lisans verme taraftarı.-