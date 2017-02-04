04.02.2017 12:53:18

Hokey Federasyonu'ndan Çavuşoğlu'na ziyaret

Türkiye Hokey Federasyonu (THF) Başkanı Sadık Karakan, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Türkiye Hokey Federasyonu (THF) Başkanı Sadık Karakan, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.THF Başkanı Sadık Karakan, THF Asbaşkanı Bayram Yüksel, THF Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Oktay, THF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Okan Sarı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. THF Başkanı Sadık Karakan, Salon Hokeyi Erkekler 2. Lig'e Yükselme Müsabakaları'nın 28-31 Ocak tarihleri arasında Alanya'da gerçekleştirildiğini söyledi. Burada ilk kez mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un en centilmen takım seçildiğini belirten Karakan, "Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu, teknik heyet ve sporcularına hokeye verdikleri destekten dolayı kutluyorum. Salon Hokeyi Süper Lig 2. Etap Karşılaşmaları da 1-5 Şubat tarihleri arasında Alanya'da oynandı. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.Çavuşoğlu ise profesyonel futbol takımı ve altyapı takımlarının yanında tüm amatör spor branşlarını desteklediklerini ve ellerinden geldiğince faaliyetlerde yer almaya çalıştıklarını kaydetti.Ziyaret sonunda THF Başkanı Karakan, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'na üzerinde ismi yazan 7 numaralı milli takım formasını, Çavuşoğlu ise Karakan'a üzerinde ismi yapan 27 numaralı Aytemiz Alanyaspor forması hediye etti.