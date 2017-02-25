26.02.2017 00:32:04

SORU:

Hocam,ibadette devamlılık için ne yapmalıyız ?

CEVAP:

İnsan çevresinden etkilenir, çevreye dikkat etmek gerekir.

Günlük işlerini düzensiz yapar, bu etkiler. Planlı ve sebatlı olmak gerekir.

Günahlar işliyordur, o günahlar da kalbini karartıyordur. Günahlardan arınmak ve istiğfar etmek gerekir.

Dua etmiyordur, dua ile yoğunlaşmak gerekir.

Nureddin Yıldız