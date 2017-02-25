26.02.2017 00:32:04
İnsan çevresinden etkilenir, çevreye dikkat etmek gerekir.
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Hocam,ibadette devamlılık için ne yapmalıyız ?
SORU:
Hocam,ibadette devamlılık için ne yapmalıyız ?
CEVAP:
İnsan çevresinden etkilenir, çevreye dikkat etmek gerekir.
Günlük işlerini düzensiz yapar, bu etkiler. Planlı ve sebatlı olmak gerekir.
Günahlar işliyordur, o günahlar da kalbini karartıyordur. Günahlardan arınmak ve istiğfar etmek gerekir.
Dua etmiyordur, dua ile yoğunlaşmak gerekir.
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Kaynak: www.fetvameclisi.com