23.02.2017 16:31:03

'Hocalı Soykırımı' konulu konferans ve fotoğraf sergisi düzenlenecek

Yeşilyurt Belediyesi, 26 Şubat 1992 yılında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan'ın Hocalı İlçesinde 613 kişinin vahşice katledildiği 'Hocalı Soykırımı' 25. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde konferans ve fotoğraf sergisi düzenleyecek.

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Yeşilyurt Belediyesi, 26 Şubat 1992 yılında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan'ın Hocalı İlçesinde 613 kişinin vahşice katledildiği "Hocalı Soykırımı" 25. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde konferans ve fotoğraf sergisi düzenleyecek.24 Şubat Cuma günü saat 18:30'da Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Salonunda gerçekleşecek olan konferans'ta Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Milletvekili Prof. Dr. Aydın Mirzezade "Hocalı Soykırımı" üzerine bir konuşma yapacak.25 yıl önce yaşanan ve insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Hocalı Soykırımını dünyaya bir kez daha hatırlatmak için düzenlenecek anma programı öncesinde katliam anında ve sonrasında çekilen tarihi fotoğraf karelerinin yer aldığı fotoğraf sergisi açılacak.Yeşilyurt Belediyesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, Yeşilyurt Belediyesi ile İnsani Yardım Vakfı Malatya Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği "Hocalı Soykırımı" anma programına yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.