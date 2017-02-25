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'Hocalı soykırımı' konulu konferans ve fotograf sergisi düzenlendi
25.02.2017 16:56:46

'Hocalı soykırımı' konulu konferans ve fotograf sergisi düzenlendi

Yeşilyurt Belediyesi ile İnsani Yardım Vakfı Malatya Şubesi tarafından Hocalı Katliamı'nın 25'nci yılı anma etkinlikleri düzenlendi.

Yeşilyurt Belediyesi ile İnsani Yardım Vakfı Malatya Şubesi tarafından Hocalı Katliamı'nın 25'nci yılı anma etkinlikleri düzenlendi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Milletvekili Prof. Dr. Aydın Mirzezade'nin konuşmacı olarak katıldığı "Hocalı Soykırımı" konulu konferans ile fotoğraf sergisi düzenledi.

25 yıl önce yaşanan katliamın "soykırım" olarak tanınması için dünya genelinde başlatılan girişimlere katkı sunması adına düzenlenen konferans ile acı dolu günler sırasında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Katliamı anlatan fotoğrafları inceleyen bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Battalgazi Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Milletvekili Prof. Dr. Aydın Mirzezade'nin konuşmacı olarak katıldığı konferans öncesinde Kuran-ı Kerim Tilaveti' okundu. Türkiye ve Azerbaycan Milli Marşları'nın okunması ile devam eden programda Dağlık Karabağ savaşı sırasında Hocalı Kasabasında yaşayan Azerbaycan Türklerine yönelik gerçekleşen soykırımı anlatan belgesel yayınlandı. Katliamın boyutlarının ne denli büyük ve acımasız olduğunu yansıtan sinevizyon gösterimi sırasında salonda bulunanlar hüzün dolu anlar yaşadı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, Hocalı'da yaşanan soykırımın yürekleri dağladığını, bu katliamı unutturmamak adına Yeşilyurt Belediyesi ile Hocalı Soykırımı'nın 25.yılı anma etkinlikleri kapsamında konferansı ile fotoğraf sergisi düzenlediklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin ise, üniversite eğitimi gördüğü 1992 yılında Azerbaycan'ın Hocalı Kasabasında yaşanan, 613 vatandaşın katledilmesiyle yaşanan soykırımın insanlık tarihine geçen utanç verici bir hadise olduğunu söyledi.

Aradan 25 yıl geçmesine rağmen o günlerde yaşanan acı ve hüznün yürekleri sızlatmaya devam ettiğini ifade eden Başkan Yardımcısı Şahin, "1992 yılında Hocalı'da hiçbir insan vicdanına sığmayacak kadar hunharca işlenen katliamın acısı yürekleri dağlamaya devam ediyor. Hocalı'da yapılanlar yakın tarihteki en vahşi katliamlardan biridir. Müslümanlar birbirlerine sahip çıkmak zorundadır. Türkiye ile Azerbeycan arasındaki dostluğu ve kardeşliği çok iyi bilmemiz gerekiyor. Türkiye ile Azerbeycan'ın kaderi aynıdır. İnşallah dünyada bu zulümler Müslümanlar'ın ortak sesiyle birlik ve dirliğiyle, adalet duygusuyla son bulur. Hocalı katliamı benim üniversite yıllarım sırasında yaşandı, o acı dolu günleri çok yakından biliyoruz. Bugün Suriye'de ve Irak'ta yaşananlar o gün Hocalı'da yaşandı. Üniversite yıllarında bizler bu vahşeti en derinden yaşarken bir şeyler yapamamanın üzüntüsünü yaşadık. 25 nci yılında bu vahşeti hiç unutmadan anlatmaya devam edeceğiz. Yaşanan vahşet sırasında hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Azerbaycan her açıdan bizim için çok büyük bir önem taşıyor, bizler iki devlet bir milletiz. Azerbaycan'a yapılanların bize yapılmış olarak kabul ediyoruz, onların sevinci ve üzüntüsünü paylaşıyoruz. Anma programında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarken, konferansa konuşmacı olarak katılan Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Milletvekili Prof. Dr. Aydın Mirzezade ile Azerbaycan'dan gelen tüm misafirlerimizi Malatya'da ağırlamaktan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği Başkanı Ali Muhammedov ise, 25 yaşında olmasına rağmen bu zulmü çok iyi idrak ettiğini ve unutturmaya çalışılmasına asla müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

Hocalı'da günahsız şekilde insanların soykırıma uğradığını ifade eden Muhammedov, " Ermeniler ise kendilerini savunmak yerine mağdur edebiyatı yaptılar. Ancak bizler Hocalı ve diğer İslam coğrafyasının farklı yerlerindeki soykırımları sürekli dile getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Hocalı'da günahsız bir şekilde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk çok eskilere dayanmaktadır, bu kardeşliği hiç kimse bozamaz" diye konuştu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Milletvekili Prof. Dr. Aydın Mirzezade'nin AzerbaycanTürkleri'nin yaşadığı o zor günleri anlattığı sırada duygu dolu anlar yaşandı.

Azerbaycan halkına her zaman olduğu gibi yine kardeş ülke Türkiye'nin tüm kulvarlarda destek verdiğini ifade eden Prof. Dr. Aydın Mirzezade, "Türkiye ile her zaman kardeşiz ve biriz, bu sımsıkı dostluğumuzu kimse bölemez, parçalayamaz. Son yıllarda bu kardeşlik anlayışının daha fazla kenetlenmesinde büyük emekleri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı iletiyorum. Hocalı katliamı Ermenilerin Türk halklarına karşı türettikleri onlarca yüzlerce katliamdan ancak biridir. Ermenistan kurulduğu tarihten bugüne kadar her 10 yılda bir bu tür vakalar ve hadiseleri tekrarlamıştır. Ermeniler kısa tarihleri içerisinde Azeri kardeşlerimizi öldürmeye ve kılıçtan geçirmeye devam etmişlerdir. Bu soykırımların ve katliamların dünya milletleri tarafından bilinmesini istiyoruz. Azerbaycan'a ait olan toprakları kendilerine dahil etmek için türlü türlü oyunlar oynayan, saldırılar gerçekleştiren Ermeniler arkasına aldığı batı ülkeleri ve Rusya ile birlikte çok sayıda tank, tüfek ve uçaklar elde ettiler. Azerbaycan'ı sürekli köşeye sıkıştırmaya çalıştılar ve halen devam ediyorlar. Ermeniler kurdukları milliyetçi teşkilatların destekleriyle Azerbaycan köylerin ve ilçelerine saldırılar düzenlediler. Ermeni çetelerinin Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrini istila ederek çok büyük katliamlar yapıldı, halk direndi ancak bu saldırılarda çok sayıda Azerbaycan'lı Türk kardeşimiz şehit düştü."dedi.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki süren savaşların tarihsel boyutuyla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Aydın Mirzezade, "Ermeniler, Hocalı 'da 20. yüzyılın en ağır soykırımlarından birini gerçekleştirdi. O dönem Azerbaycan yeni bağımsızlığını ilan etmişti. Azerbaycan'ın silahlı kuvvetleri yoktu, askerlerimiz yoktu. Ama Ermeniler, Rusların tanklarıyla her yaştan vatandaşımızı acımadan katlettiler. Bir gece içerisinde 600'den fazla Azerbaycanlıyı öldürdüler. Ermeniler tarafından gerçekleştirilen bu soykırımı katıldığımız tüm programlarda detaylı olarak anlatıyoruz. Bundan sonra da anlatmaya devam edeceğiz. Böylesine katliamların ve vahşetlerin yaşanmaması için tarihimizi çok iyi bilmemiz lazım, bizler sürekli çalışıyoruz, milletimize sahip çıkıyoruz. Azerbaycan halkını susturmaya ve diz çöktürmeye kimsenin gücü yetmez. Yüzyıllardır çeşitli oyunlar ve saldırılarla Türkleri Kafkasya'dan çıkartmaya çalışıyorlar, bu hain planların, oyunların farkında olalım. 20 yıldırAzerbaycan'ı diz üstü çöktürmeye çalışıyorlar, alınmıyor ve alınmayacak. Biz 22 yıldır bağımsız bir devletiz. Hiçbir Ermeni bize karşı galip gelemeyecek, buna izin vermeyiz. Türkün kardeşliği, bütünlüğü ve ruhunu öldürmeye izin vermeyiz. Hocalı Soykırımının 25 nci anma yılında bize bu imkanı veren, bizi Malatya'da en güzel şekilde misafir eden Malatya'nın tüm yerel yönetimlerine ve aziz halkına şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Konferansın sonunda Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Milletvekili Prof. Dr. Aydın Mirzezade ile Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği Başkanı Ali Muhammedov'a teşekkür plaketinin yanı sıra kayısı paketi takdim edildi.
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