21.02.2017 23:09:22

Hocalı şehitleri Pursaklar'da anıldı

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, 'Rabbim yüce kitabında, 'İnananlar kardeştir' der. Biz de her zaman hangi sıkıntıyla karşılaşırsak karşılaşalım Azeri kardeşlerimizi her zaman yanımızda gördük' dedi.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Rabbim yüce kitabında, 'İnananlar kardeştir' der. Biz de her zaman hangi sıkıntıyla karşılaşırsak karşılaşalım Azeri kardeşlerimizi her zaman yanımızda gördük" dedi.Pursaklar Belediyesi ve Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, Hocalı katliamının 25'inci yılı dolayısıyla "Hocalı Katliamı ve Adalet Arayışı" konulu panel düzenledi. Abdurrahim Karakoç Kütür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen panele, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'in yanı sıra Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşeyava da konuşmacı olarak katıldı.Azerbaycan'ın acısını Türkiye'nin her zaman yüreğinde hissettiğini vurgulayan Çetin, "Hocalı katliamının üzerinden 25 yıl geçti ve bu geçen zaman içinde yaşadığımız acı tecrübeler, orada şehit olan kardeşlerimizi anmak, onların acısını yüreğimizde hissetmek hepimizin boynunun borcuydu. Rabbim yüce kitabında, 'İnananlar kardeştir' der. Biz de her zaman hangi sıkıntıyla karşılaşırsak karşılaşalım, Azeri kardeşlerimizi her zaman yanımızda gördük. Onların acısı bizim yüreğimizde oldu, sevinciyle sevindik ve şuna her zaman şahit olduk ki onlar da hep bizim yanımızda oldu" şeklinde konuştu.Ganire Paşeyava ise yaptığı konuşmada, Hocalı'da yaşananların bir katliamdan öte soykırım olduğunu vurgulayarak, "Hocalı'da öyle dehşetli bir soykırım yaşandı ki bunun adı katliam olamazdı.1948 Birleşmiş Milletler belgelerinde, 'Bir gurup insanı etnik kimliği veya dini inancı üzerinden katlederseniz bunun adı soykırımdır' diyor. O insanları Türk oldukları için katlettiklerini kendileri söylüyor. Az sayıdaki sağ kurtulan Hocalı sakini 25 yıldır kendi evine dönemiyor. Gelin, hepimiz empati kuralım. 25 yıl kendi anne babamızın, kendi çocuğumuzun kabrini ziyaret edemezsek bu nasıl bir acıdır. Hocalıların bu acısı hala devam ediyor. Hocalı en büyüğü olduğu için üzerinde duruluyor ona kadar ayın 17'sinde Karabağ'da da aynısını yaptılar. Bizim 20 binden fazla şehidimiz var" diye konuştu.