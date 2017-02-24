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Hocalı şehitleri Keçiören'de anıldı
24.02.2017 22:23:00

Hocalı şehitleri Keçiören'de anıldı

Keçiören Belediyesi ve Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde, 25. yılında Hocalı Katliamı şehitleri anıldı.

Keçiören Belediyesi ve Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde, 25. yılında Hocalı Katliamı şehitleri anıldı.

25 yıl önce Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesinin Hocalı şehrinde, Ermeniler tarafından düzenlenen saldırıda 106'sı kadın, 63'ü çocuk ve 70'i yaşlı olmak üzere, toplam 613 Azerbaycan vatandaşı katledilmiş, bin 275 kişi esir alınmıştı. 26 Şubat 1992 tarihinde gerçekleştirilen katliam, Keçiören Belediyesi ve Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde düzenlenen törenle anıldı.

Anma programının ardından Estergon Türk Kültür Merkezi'nde 613 Hocalı şehidinin anısına, karartılan eserlerden oluşan resim sergisi açıldı. Törene ve sergiye Türk ve Azerbaycanlı yetkililer katıldı.

"25 yıl önce yaşanan bu acı insanlık tarihi için kara bir gün"

Hocalı Katliamını unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, İHA muhabirinin katliama ilişkin sorusuna "Burası Azerbaycan Meydanı, bu meydanın içinde birde Hocalı Anıtı'nı yaptırdık. Bu anıtı Azerbaycan'da kardeş belediyemizle birlikte gerçekleştirdik. 25 yıl önce yaşanan bu acı insanlık tarihi için kara bir gün. Tekrar Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşması, Azerbaycan'ın ayrılmaz parçası olarak devam etmesi umudundayız. Oradaki son zamanlardaki gelişmeler bizde bu umudu yeşertiyor" şeklinde cevap verdi.

"Bizim bu vahşeti görmezden gelmemiz söz konusu olamazdı"

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Ak, "Unutmamak, için unutturmamak için buradayız. Kardeş Azerbaycan'ın acılarına ortak olmak için her yıl bu anma programını düzenliyoruz. İnsanlığa karşı, İslam dünyasına karşı 20. yüzyılda pek çok soykırım yaşandı ve yaşanıyor. Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992'de Ermeniler tarafından katledilen şehitlerimizin acısı 25 yıldır içimizi yakıyor. O zaman batılı ülkeler bu soykırımı görmezden geldiler, bizim bu vahşeti görmezden gelmemiz söz konusu olamazdı. Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri hep bir millet iki devlet politikası ekseninde devam etmiştir ve edecektir" diye konuştu.

Keçiören'in Azerbaycan'da bulunan kardeş belediyesi ile yaptıkları etkinlikleri anlatan Mustafa Ak, Keçiören'de 2014 yılında açılan anıtın, Türkiye'de Hocalı katliamı anısına yapılan ilk anıt olduğunun altını çizdi.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ise, Hocalı Katliamı şehitlerini anarken, "Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir ve beraber olduğumuzu Keçiören'den haykırıyorum" dedi.

"Yaşanan vahşeti 25 yıldır anlatıyoruz ve anlatmaya da devam edeceğiz"

Hocalı Katliamı başta olmak üzere vatanın her köşesinde şehit düşenlere rahmet dileyen Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Faig Bağırov, "Hocalı'da yaşanan vahşeti 25 yıldır anlatıyoruz ve anlatmaya da devam edeceğiz. Vicdanı olan herkes Hocalı'da neler yaşandığını, kaç masum insanın hayatının karardığını iyi bilmekte ve sesimize ses vermektedir. Bizler 100 yıllık Ermeni terör zihniyetinin son halkası olmasını umduğumuz Hocalı soykırımını adalet yerini buluncaya kadar anlatmakla mükellefiz" ifadelerini kullandı.

Bağırov, tarih bilincinin canlı tutulmasının büyük bir zorunluluk olduğunun altını çizerek, "Tarih bilinci tarihten husumet çıkartmak, toplumsal kan davası gütmek demek değildir. Aynı zulmü yaşamamak için yaşananları unutmamak ve unutturmamaktır. Terör zihniyeti ile yönetilen Ermenistan'ın yönetimi, yönetimde olan Cumhurbaşkanı Sarkisyan 2011 yılında Ermeni gençlerine hitaben söyledi 'Karabağ'ı bizim kuşak aldı, Ağrı'yı da gelecek kuşaklara bıraktık' mealindeki konuşmasını asla akıldan çıkartmamalıyız. Çünkü Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarını işgal altında tutan bu hasta yönetim, Türkiye Cumhuriyetinin Doğu topraklarını da Batı Ermenistan olarak görmekte ve gençlerine hedef göstermektedir. Devam eden barış görüşmelerinden olumlu sonuç alma ihtimali ortadan kalkarsa Azerbaycan ordusu kendi görevini başarı ile tamamlayacaktır" açıklamasında bulundu.

25 yıl önce Hocalı'da hayatını kaybeden şehitlere rahmet dileyen Azerbaycan Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, "Dostluk sevinçte ve acıda oluyor. Sevinci ve acıları paylaşmakla dostluk ortaya koyulur. Hocalı bizim ortak bir acımız. 25 yıl önce Hocalı'da yaşanan hadiseyi bütün boyutları ile biliyoruz. Hocalı bu kadar açıkken dünyayı yönetenler bunu görmemeyi yeğliyorlar. Onlar görmese de bizim bunları göstermemiz lazım" değerlendirmelerinde bulundu.

"Büyük hayallere kapıldılar ve bu topraklarda soykırımlar yaptılar"

"Hocalı'yı unutmayacağız, unutturmayacağız" açıklamasında bulunan AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, tarihten ders alınması gerektiğini ve bir daha bu acıların tekrarlamaması gerektiğini söyledi. İşler, "Bizim güçlü olmamız, bir olmamız, beraber olmamız, kardeş olmamız lazım. Onu başardığımız zaman bir daha benzer acıları yaşamayız. Ermeniler batılı emperyalist devletlerin şımarık çocuğudur. O şımarıklığın neticesinde, milleti sadıka olarak bilinen o Ermeniler, 800 yıl bu topraklarda beraberce kardeşlik içinde yaşadığımız Ermeniler, batılıların akıllarına girmesi sonucunda şımardılar, büyük hayallere kapıldılar ve bu topraklarda soykırımlar yaptılar. Bizim coğrafyamızda yaptıkları soykırım o kadar büyük ki, Osmanlı arşivlerinde hazırlanmış kitaplar var, 520 bin kardeşimizi şehit ettiler. 1915'te bu ülke Ermeni çetelerinden kurtulmak için tehcir kararını aldıktan sonra onu da sözde soykırım olarak bugüne kadar getirdiler" dedi.

Ermenilerin soykırım yalanlarını anlatan İşler, "Eğer bu acıları bir daha yaşamak istemiyorsak güçlü olmamız lazım. Güçlü Türkiye, güçlü Azerbaycan istemiyorlar" diye konuştu.

Anma programının ardından Estergon Türk Kültür Merkezi'nde, 613 Hocalı şehidinin anısına karartılan eserlerden oluşan resim sergisi açıldı.
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