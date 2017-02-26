26.02.2017 22:54:00

Hocalı katliamının 25. yılı

Başbakan Yıldırım:- '25 yıl önce bugün, Ermeni çeteler tarafından işgal edilen Hocalı'da vahşice katledilen soydaşlarımızı rahmetle anıyorum'

Başbakan Binali Yıldırım, "25 yıl önce bugün, Ermeni çeteler tarafından işgal edilen Hocalı'da vahşice katledilen soydaşlarımızı rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Yıldırım, sosyal paylaşım ağı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ermenistan tarafından 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Bölgesi Hocalı kasabasında katledilenleri andı.

Başbakan Yıldırım, "25 yıl önce bugün, Ermeni çeteler tarafından işgal edilen Hocalı'da vahşice katledilen soydaşlarımızı rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

"Yere göğe sığmayan acı Hocalı katliamı" başlıklı paylaşımında ise Yıldırım, "26 Şubat 1992'de Hocalı'da Azerbaycanlı siviller, Ermeni çeteler tarafından vahşice katledildi. Bu katliam, Türk milletinin ortak acısıdır." değerlendirmesinde bulundu.